Her er de: Se alle deltagerne i 'Den store bagedyst'

1 af 10 Rasmus på 37 er demand manager og far til to drenge. Udover at bruge tid i køkkenet underviser Rasmus i spinning og er vild med Nik og Jay. (Foto: Carsten Mol)

2 af 10 Rikke er 30 år og arbejder til dagligt som revisor. Den første kage, hun lærte at bage, er hendes yndlingskage, nemlig vandbakkelser. (Foto: Carsten Mol)

3 af 10 Louise på 37 år er til dagligt tandlæge og har elsket at bage så længe, hun kan huske. I Louises køkken er der fokus på at minimere madspild og hun drømmer om at nå finalen i 'Den store bagedyst'. (Foto: Carsten Mol)

4 af 10 Mia er feltets yngste deltager på 17 år og går i gymnasiet. Hun bor med sin familie i Rungsted og er den, der står for madlavningen derhjemme. (Foto: Carsten Mol)

5 af 10 Pia er med sine 59 år årets ældste deltager. Til dagligt arbejder hun som pantefoged og elsker at udfolde sin kreative side gennem bagning. (Foto: Carsten Mol)

6 af 10 Fillip, 30, er efterskolelærer. Efter en tur til Hawaii har han sagt "ja til Gud", og den kristne tro er en grundsten i hans liv. Op til den store bagedyst har han serveret kage for sin kone og søn på 2 år næsten hver dag. (Foto: Carsten Mol)

7 af 10 Henrik på 31 år bruger meget af sin tid i et køkken, når han til dagligt arbejder som tjener og sommelier. Når han ikke er i køkkenet for at bage, undeviser han i dans flere timer om ugen. (Foto: Carsten Mol)

8 af 10 Victoria på 28 år pædagogikstuderende og siger selv, at hun har en "krøllet tankegang". Den bruger hun blandt andet, når hun bager og elsker tanken om "fra jord til bord". (Foto: Carsten Mol)

9 af 10 Frederikke er 23 år og studerer kunst og design i Amsterdam. I sit bagværk tager hun udgangspunkt i hendes interesse for æstetik og elsker at eksperimentere. (Foto: Carsten Mol)