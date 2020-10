Her er DR-værten der er sendt hjem efter krænkelser og chikane

Ved du noget? Tip os på mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Grænseløs adfærd, chikane, seksuelt krænkende beskeder og trusler.

Det indgår i en række vidnesbyrd om DR-vært Mads Aagaard Danielsen, som Berlingske bringer.

Mediet har talt med 12 personer om sagen, heraf står otte frem. Heriblandt er en række kvindelige ansatte på DR.

Mads Aagaard Danielsen har arbejdet på DR i seks år. Inden da arbejdede han som journalist og vært på Radio24syv i to år, fremgår det af hans LinkedIn-profil.

I august 2019 blev DR orienteret om, at Mads Aagaard Danielsen havde en truende og aggressiv adfærd. Alligevel fortsatte han med at være vært på radioprogrammet 'Shitstorm' på P1 og DM i hadbeskeder, og DR valgte ikke at gøre noget ved sagen, skriver avisen.

Låser toiletdør

Den tidligere praktikant på DR Maria Dønvang fortæller om et episode på et toilet til en julefrokost i 2015.

- Mads ser mig, og så lægger han hånden på brystet af mig og skubber mig ind på et toilet og låser døren. Jeg kan huske fire helt konkrete ting fra det. At han skubber mig derind og låser døren, at jeg siger 'du stikker ikke din klamme pik op i mig' – det gør han ikke. Han stikker sine fingre op i mig, fortæller tidligere praktikant på DR Maria Dønvang til Berlingske.

Maria Dønvang endte med at give værten et blowjob, og var efterfølgende 'meget flov' over ikke at have sagt nej.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Maria Dønvang.

Erkender skamfukldt

Mads Aagaard Danielsen vil overfor Berlingske ikke kommentere de konkrete sager, men skriver i en besked:

'Jeg må skamfuldt erkende, at mit forvoksede ego og mit infantile temperament har betydet, at jeg ikke har været i stand til at indse karakteren af mine handlinger, før de blev fremlagt for mig på en gang. Den næste tid vil jeg søge hjælp hos professionelle og mine nærmeste', skriver han i en sms til Berlingske.

Artiklen fortsætter under billedet...

Torsdag kunne Ekstra Bladet afsløre, at en DR-vært var blevet sendt hjem efter flere henvendelser om krænkende adfærd. Her var det ligeledes Mads Aagard Danielsen, der var tale om.

'DR kan ikke udtale sig i personalesager, men jeg kan oplyse, at vi i en konkret sag har modtaget en række henvendelser og på den baggrund, tidligt i forløbet, valgt at hjemsende en vært', lød det i den forbindelse i en mail fra Henrik Bo Nielsen, der er direktør for DR Kultur, Børn og Unge.

'Af lovgivningshensyn har vi ikke mulighed for at give yderligere oplysninger under sagsforløbet. Generelt vil det være sådan med sager af den type, at der er indlagt 14 dages høringsfrist og først herefter vil der kunne konkluderes endeligt', lyder det videre.

Ekstra Bladet har i den forbindelse i en uge forsøgt at få en kommentar fra Mads Aagaard Danielsen, men uden held. Søndag morgen har Ekstra Bladet igen forsøgt at få en kommentar fra værten, men han er i skrivende stund ikke vendt tilbage.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra DR, men det har i skrivende stund ikke været muligt.