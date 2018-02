Her er Geggos mening om Linses forbudte tatovering

I sidste uge afslørede realitystjernen Linse Kessler, at hun har fået en tatovering, der ikke er lovlig at lave i Danmark. Den store 'tusch' fylder nemlig hele halsen, og det er ulovligt for tatovører at tatovere personer i ansigtet, på halsen eller på hænderne.

Men det stoppede altså ikke 'Familien fra Bryggen'-stjernen, der fik sin markante kropsudsmykning lavet i Spanien.

- Jeg har længe ønsket mig noget fyldigt på halsen, men jeg havde jo tre mindre tekster og et flag i forvejen, men så for 14 dage siden tog jeg beslutningen og gjorde det. Så det gamle er nu dækket, og den eneste af teksterne, jeg skal have genskabt et andet sted er 'All dogs are angels'. Jeg ved, at nogen vil se skævt til min beslutning, men så er det jo godt, det ikke er dem, der skal løbe rundt med den på deres krop. Jeg er utrolig glad for den, forklarede hun om tatoveringen til Ekstra Bladet.

Hendes datter Stephanie 'Geggo' indrømmede da også, at hun var lidt overrasket over den markante udsmykning. Det fortalte hun til Zulu Awards onsdag aften.

- Den er kæmpestor! Men altså... Hun er så tatoveret i forvejen, og hvis hun er glad for den, så er det ligegyldigt, hvad alle andre siger. Så længe hun selv er glad, slog hun fast over for pressen.

Her fortalte hun også om familiens pause fra TV3-programmet 'Familien fra Bryggen', der for første gang i årevis ikke rammer skærmen i februar. Familien holder nemlig en tiltræng pause fra tv.

- Det har jeg brug for. Jeg har optaget i fem år og han (manden Cengiz, red.) i tre, så nu har vi brug for at puste ud og leve et liv ligesom alle andre. Helt roligt og småkedeligt - det er så dejligt, lød det fra den 27-årige.

- Det er også godt for Alba at få en pause, for selvom hun måske ikke kan mærke at kameraet er der, så kan hun mærke, når vi er stressede, forklarede Geggo om sin og Cengiz knap to år gamle datter Alba.

Geggo vandt i øvrigt en Zulu Awards for 'Årets webstar'.

Geggo var pænt glad, da hun blev kåret som Årets Webstar. Foto: Mogens Flindt

