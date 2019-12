- Her er min nye kæreste

Realitydeltageren Mariyah Samia har ad flere omgange ledt efter kærligheden på tv.

Blandt andet i 'Besat af Bad Boys' på TV3 og 'Dagens Mand', hvor hun ikke har lagt skjul på, at hun gerne vil have en mand med et hårdt ydre, der tør sætte hende på plads og sige sin mening.

Danske Mariyah er besat af 'slemme mænd': Nu har jeg halvandet kilo babs

Det lykkedes ikke Mariyah at finde kærligheden i programmerne, men nu har hun formået at finde den på egen hånd. Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Det er rigtigt nok, at jeg har fået mig en dejlig kæreste, bekræfter den lykkelige realitybabe, som dog ikke vil sige så meget om fyren.

- Jeg er normalt ikke så hurtig til at gå ind i forhold, og derfor holder jeg det også endnu lidt tæt ind til kroppen og tager det stille og roligt.

Mariyah Samia fortæller dog, at hun har planer om at vise kæresten frem til januar, når der er Reality Awards.

Dansk tv-kendis chokerer: På rød løber uden trusser

'Han ved, jeg er fucked up'

De romantiske følelser er for alvor blomstret mellem Mariyah Samia og kæresten i den seneste tid, men faktisk er han ikke et nyt bekendtskab for hende.

- Vi har kendt hinanden i lang tid, men det er først i løbet af den seneste måned, at det har udviklet sig, siger hun og fortæller, hvorfor hun faldt for kæresten:

- Han tager mig, som jeg er, og han ved, at jeg er fucked up. Det lever han med. Jeg er helt forelsket og blød i knæene, og jeg får kuldegysninger, når jeg taler med ham. Han er rigtig dejlig. Han er perfekt, fordi han har ikke børn, og han vil heller ikke have, og jeg vil heller ikke have flere, siger realitydeltageren, som har en datter fra et tidligere forhold.

Selvom hun ikke vil sige for meget om kæresten, så vil hun gerne afsløre, at han er præcis den type mand, hun ledte efter i TV3-programmet 'Besat af Bad Boys'.

- Jeg synes sgu, at han er en rigtig badboy. Han finder sig ikke i noget, slår hun fast.

Realitystjerne med i 'strikkeklub': Han havde højgravid kæreste og så fire andre