Her er Nicki Billes nye kæreste: - Jeg taler ikke om mit privatliv

Det blev uden kæresten Nicki Bille ved sin side, at 24-årige Cecilie Brodersen torsdag mødte pressen på den røde løber.

Hun var dukket op til modeshow hos sin veninde Pernille Nygaard, som er kendt fra 'Paradise Hotel' og nu lancerer en undertøjskollektion i sit eget brand Elly Stone.

Nicki Bille afsoner i øjeblikket en dom for vold og trusler i fodlænke, og han var ikke med til arrangementet.

Selvom Cecilie Brodersen over for Ekstra Bladet blev præsenteret som Nicki Billes nye kæreste, var hun dog ikke taget i byen for at tale om kærlighedslivet med den tidligere fodboldspiller.

- Jeg taler ikke om mit privatliv, lød det fra hende, da Ekstra Bladet og de andre tilstedeværende fra pressen spurgte til forholdet.

Nicki Bille afsoner netop nu en dom på fire måneders fængsel for vold og trusler med fodlænke. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Vil du svare på noget som helst med dig og Nicki?

- Nej.

- Jeg kommenterer ikke noget med Nicki og jeg, sagde hun videre.

Cecilie Brodersen var mødt op for at støtte veninden Pernille Nygaard, og hun var da også iført et af Pernille Nygaards designs. Foto: Mogens Flindt

- Vil du fortælle, hvorfor du har det sådan?

- Jeg taler ikke om mit privatliv, det vil jeg gerne holde privat, sagde Cecilie Brodersen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Nicki Bille, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Nicki Billes advokat, Asser Gregersen, har over for Se og Hør kommenteret den dom, hans klient i øjeblikket afsoner.

- Nicki blev idømt fire måneders fængsel i byretten, og han skal afsone to tredjedele af det. Det svarer vel til omkring to måneder og tre uger. Det er godt, at han er kommet i gang med det, så det kan blive et afsluttet kapitel, har Asser Gregersen sagt til Se og Hør.