Her er sønnens reaktion

'Min far har opbygget noget enestående', lyder det fra Lars Larsens søn, Jacob Brunsborg

Fredag formiddag meddelte 70-årige Lars Larsen, at han træder tilbage fra sin formandspost i JYSK øjeblikkeligt, fordi han er blevet ramt af alvorlig leverkræft.

I stedet overtager hans søn, 47-årige Jacob Brunsborg, posten.

Selvom overtagelsen sker tidligere end planlagt på grund af den alvorlige diagnose, så understreger Jacob Brunsborg, at han ser frem til at føre familievirksomheden videre.

'Min far har opbygget noget enestående, og han bliver umulig at erstatte. Men jeg og resten af familien går ydmygt til opgaven med at videreføre hans imponerende livsværk, siger Jacob Brunsborg i en pressemeddelelse fredag.

70-årige Lars Larsen er blevet ramt af kræft. Foto: Ole Lind

Ifølge Jacob Brunsborg er de enkelte virksomheder i Lars Larsen Group er kendetegnet ved stærke, selvstændige ledelser, og at han derfor vil fokusere på sin familie lige nu.

'Lige nu vil jeg fokusere på at støtte mine nærmeste i denne svære tid, og derfor vil jeg heller ikke komme nærmere ind på mine planer med formandsposten', siger Jacob Brunsborg.

Det er kun en uges tid siden, at JYSK meldte ud, at Lars Larsen var sygemeldt på ubestemt tid. Fredag kom det så frem, at der er tale om kræft.

'Det er desværre en meget alvorlig diagnose, jeg har fået, og derfor vil jeg bruge min tid og mine kræfter på min familie. Derfor betyder det meget for mig, at den fremtidige ledelse af virksomheden er på plads', siger Lars Larsen i en pressemeddelelse.

Jacob Brunsborg overtager sin far, Lars Larsens, post. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

JYSK ind til benet

Lars Larsen stiftede JYSK i 1979, og i dag - fire årtier senere - er det en international koncern med mere end 23.000 ansatte fordelt på omkring 2700 forretninger i 52 lande.

Succesen afspejles i økonomien.

Koncernen havde i regnskabsåret 2017/2018 en omsætning på 31,6 milliarder kroner og et rekordoverskud på 3,6 milliarder kroner før skat.

Blå bog: Jacob Brunsborg Alder: 47 år (26. maj 1972). Søn af: Lars Kristinus Larsen og Kristine Brunsborg. Bopæl: Sejs-Svejbæk ved Silkeborg. Uddannelse: * Akademiøkonom. * Har været soldat ved Dronningens Livregiment. * Uddannet fra Silkeborg Handelsskole. Karriere: * Juni 2019: Jacob Brunsborg overtager posten som bestyrelsesformand i Lars Larsen Group efter sin far. * 2006-nu: Han har arbejdet fuldtid med sine bestyrelsesposter og forretningsudvikling i Jysk Holding. * 2006-2013: Brand director i Jysk. * 1999-2006: Indkøbsdirektør i Jysk. Civilstand: Gift med Helle Brunsborg. De har sammen to børn, en søn og en datter. Kilde: Ritzau Vis mere Luk

Lars Larsen har med hustruen, Kristine Brunsborg, siden 90'erne boet i en villa i Svejbæk i naturskønne omgivelser med udsigt til Borresø få kilometer fra Silkeborg.

Her er ægteparrets to børn vokset op i et beskedent hjem familiens milliardformue taget i betragtning.

I dag bor sønnen, 47-årige Jacob Brunsborg, stadig i Silkeborg to kilometer fra barndomshjemmet, mens datteren, 44-årige Mette Brunsborg, driver et landbrug i Himmerland en times kørsel nord for Silkeborg.