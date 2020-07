Her plaffer han sælen

Flere var forfærdede over aflivningen af en sæl, men skovrider forsvarer skytten

Onsdag aften kunne en oprørt Janni Ree fortælle til Ekstra Bladet, at hun og forsidefruen Gunnvør Vigarsdóttir netop havde været vidne til aflivningen af en afkræftet sæl i Skagen.

- Han skød den foran alle menneskerne og børnene, sagde hun om Naturstyrelsens udsendte og fortsatte:

- De tog den ikke engang med for at tjekke, hvordan den havde det. Måske kunne den være reddet. Jeg er i chok, og mit dyrehjerte bløder.

Hun harcelerede samtidig over, at folk tog selfies med den døende sæl og lod deres børn røre den. I går aftes fortalte Naturstyrelsens Jesper Blom Hansen, der er skovrider i Vendsyssel, at alt var foregået efter bogen, da sælen havde lungeorm og derfor blødte ud af næse og mund.

Men efter artiklens udgivelse har Ekstra Bladets Facebook-kommentarfelt til artiklen glødet.

'Det var ret voldsomt at se, og det så ikke ud til at sælungen blev tjekket, inden den blev skudt', skriver Maria, der fortsætter:

'Pludselig kom en mand med en riffel, bad folk gå væk og skød sælen lige i knolden, så blodet stod ud af den som et vandfald'.

Andre, der hævder at have været til stede, beretter, at den eneste, der teede sig upassende, var Janni Ree.

Ser det med det samme

Ekstra Bladet har gerne villet tale med skytten, men skovrider Jesper Blom Hansen fortæller, at de udsendte ikke udtaler sig. Det gør han, og han har talt med sin mand på stedet.

Ifølge Jesper Blom Hansen blev sælen tjekket inden aflivningen, men når der er tale om lungeorm, der får sælen til at bløde ud af mund og næse, er det hurtigt overstået.

- Det var en meget, meget rutineret mand, der kom. Allerede når man går hen imod sælen, kan man se, at den har den helt forkerte facon. Du kan se på en sæl, om den er afkræftet, for de bliver meget slanke, når de ikke tager føde til sig, siger Jesper Blom Hansen og tilføjer:

- Derudover var der blod ud af munden og næsen på den, det er noget, du kan se med det samme. Det kan du se, imens du går hen til den.

Han understreger, at det er foregået helt efter bogen.

- Fuldstændigt. Han skyder den i nakken med en let riffel, og så står der en blodstråle op. Det er sådan, man afliver dyr - så humant som muligt. Den mærker intet.

Faktisk fik den udsendte en anderledes positiv oplevelse med sig hjem.

- Der var flere, der talte med ham bagefter og roste ham på stedet, fordi han fik den aflivet hurtigt, siger Jesper Blom Hansen.

Kan ikke reddes

Ifølge Jesper Blom Hansen så Naturstyrelsens udsendte ikke, at folk klappede sælen eller tog selfies. Men han kan ikke afvise, at det er sket, før hans mand ankom.

- Han så det ikke, men det er noget, vi oplever. Vi opfordrer folk til at lade dem ligge, betragte dem på afstand og lade dem være, siger han.

Rigmandsfruen Janni Ree ytrede onsdag til Ekstra Bladet, at sælen måske kunne være reddet, hvis man havde gidet tage den med og undersøge den. Men det afviser Jesper Blom Hansen.

- Det gør vi ikke, det er vilde dyr, og når de først har fået lungeorm, kan vi ikke redde dem. Så er det sket.

