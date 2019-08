Her skal Lars Larsen bisættes

Mandag morgen sov Lars Larsen ind i sit hjem omgivet af sin nærmeste familie.

Dynekongen tabte en ulige kamp mod kræft - bare 71 år gammel.

Døde med familien ved sin side

På torsdag får familie, venner og bekendte af skaberen af JYSK-imperiet mulighed for at sige et sidste farvel til Lars Larsen, når han bliver bisat.

- Bisættelsen finder sted torsdag klokken 14 fra Sejs-Svejbæk Kirke, siger pressedirektør i JYSK Rune Pedersen til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at det er i helt i Larsens ånd, at bisættelsen holdes offentligt, i og med at Lars Larsen var en offentligt person.

- Efterfølgende vil der være gravøl i JYSK's hovedkvarter i Brabrand, fortæller Rune Pedersen.

Lars Larsen alvorligt syg af kræft

Det er kun knap to måneder siden, at Lars Larsen meddelte, at han var blevet ramt af alvorlig leverkræft, som havde spredt sig. Derfor trak erhvervsmanden sig tilbage og overlod roret til sin søn, Jacob Brunsborg.

Lidt i syv mandag morgen sov Lars Larsen ind i sit hjem i Silkeborg. Kort efter blev de ansatte i JYSK orienteret om dødsfaldet via en intern meddelelse.

- Det er selvfølgelig rigtig trist. Folk her er meget kede af det. Lars Larsen har betydet alt for JYSK. Og de fleste har jo arbejdet sammen med ham i tidens løb. Han var ikke sådan en type, der holdt sig for sig selv og ikke ville snakke med nogen. Tværtimod har han altid snakket med alle medarbejdere. På den måde påvirker det selvfølgelig, sagde Rune Pedersen mandag.