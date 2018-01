Her skal Synnøve bisættes

– Synnøve havde tilrettelagt det i meget lang tid og talt meget om det igennem flere år. Derfor tænkte jeg ikke specielt mere på det i denne omgang end alle de mange gange, hun snakkede om, hvordan det hele skulle slutte.

Det fortæller kunstneren og fotografen Suste Bonnén, der i mere end 30 år var veninde med Synnøve Søe, der blev fundet død i sit hjem i Aarhus tidligere på ugen. Forfatteren, der brød igennem med ’Fars’ i 1989, blev blot 55 år.

Suste Bonnén er nu ved at arrangere bisættelsen af Synnøve på Bornholm sammen med sønnen Romeo, 18, og Romeos far, Jeppe Skorstensfejer, som sønnen bor hos.

Bisættelsen finder sted på fredag kl. 12.30 i Rønne Kapel.

– Romeo vil meget gerne have sin mor hjem til øen, så selv om det mest var i København, Synnøve havde sin berøringsflade, så bliver det sådan, siger Suste Bonnén.

– For mig er det vigtigt, at man bagefter kan mødes og tale sammen. Synnøve havde meldt sig ud af folkekirken, så det har ikke gjort det lettere med alle de regler, man så løber ind i. Havde jeg stadig haft mit hus i Rønne, kunne vi bare have mødtes der. Man skulle ellers tro folkekirken var lidt mere interesseret i ’nye kunder’, end jeg synes, vi har mærket omkring Synnøves bisættelse.

Blå bog Synnøve Søe blev født i 1962. I 1989 debuterede hun med romanen 'Fars'. Siden fulgte 'No Credit' i 1990, 'Orm & Ar' i 1992, 'Regntid' i 1994, 'Når den blå hane galer' i 2006 og 'Skrifte' i 2009. I 2008 modtog Synnøve Søe Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat. Synnøve Søe har også arbejdet som journalist og brevkassebestyrer - blandt andet på Ekstra Bladet. Hun har været tv- og talkshowværtinde på blandt andet TV3 og TVDanmark, hvor hun tog kontroversielle emner op som utroskab og det at miste et barn. Synnøve Søe har boet i New York, Kenya og Irland, men slog sig i 1999 ned på Bornholm. De seneste år har hun boet i Aarhus. Hun efterlader sig sønnen Romeo.

Skældte ud

Suste Bonnén fotograferede Synnøve mange gange, men deres venskab var, ligesom alt andet i forfatterens liv, ikke en ubrudt idyl – tværtimod:

– Der var perioder, hvor hun begyndte at skælde ud og blive helt urimelig, men så tog vi bare en pause, indtil det var drevet over, siger fotografen med vemodigt suk over tabet af sin krævende, men højt værdsatte veninde.

Synnøves halvbror, Jeppe Søe, har på vegne at familien udsendt en meddelelse om, hvorfor forfatteren døde.

- Synnøve Søe valgte at tage sit eget liv - hun sov stille ind og handlingen var planlagt, skriver tv-journalisten og debattøren Jeppe Søe.