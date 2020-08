Hilda: Har sagt ja til 'Vild med dans'

Man bliver aldrig for gammel til at lære noget nyt eller forbedre sin kondi. Sådan ser Hilda Heick på det, og derfor har hun nu sagt ja til at deltage i TV2's danseprogram ’Vild med dans’.

Den folkekære sangerinde understreger, ar hun dybest set slet ikke må tale om dans endnu. Men at hun bare ikke dur til at lyve, når hun bliver spurgt. Desuden vil hun gerne slå fast, at hun har gået til dans før.

Hilda Heick er lidt nervøs for at at ryge ud for tidligt i 'Vild med dans'. Foto: Ernst van Norde

– Da vi var 16 år, fik jeg lokket Keld med til dans. Men han havde mere travlt med at lytte til den spændende dansemusik end med at lære trinene, så han trådte mig konstant over tæerne. Og så kom vi op at skændes. Det endte med, at vi enedes om, at hvis vi skulle være par, skulle vi nok ikke gå til dans sammen, griner Hilda.

Ud over dette har hun aldrig dyrket motion – hvis man lige undtager den sæson for mange år siden, hvor hun gik til riverdance med nogle venner.

Meget nervøs

– TV2 har spurgt mig flere gange, og jeg har sagt nej hver gang, fordi det ikke passede ind i vores liv, men nu kunne det lade sig gøre, og derfor har jeg sagt ja. Og helt ærligt – jeg er lige ved at fortryde det, for jeg er så nervøs for, hvordan det skal gå med en gammel kone som mig. Jeg kan jo hverken hoppe op i luften eller lave piruetter. Men jeg må gøre det så godt, jeg kan, og bare jeg ikke ryger ud med det samme, så er det også o.k. I min optik vil det være ekstremt synd for min professionelle dansepartner, der har skullet knokle med mig, hvis vi smides ud med det samme, siger hun.

Når det kan lade sig gøre nu, skyldes det, at Hildas fod er blevet i orden – og at der er taget højde for træning og dans i hendes og Kelds engagementer.

I lang tid så foden sådan ud, og det kunne Hilda af gode grunde ikke danse med. Foto: Anthon Unger

Gigt i foden

– I 2016 fik jeg indopereret en plade i min fod, fordi gigt havde fået knoglen til at smuldre – så at sige. Men det gik ikke så godt, så jeg måtte stadig humpe rundt med krykker og specialsko. Så blev jeg reopereret, men heller ikke det fik smerterne til helt at forsvinde. Det viste sig nemlig, at skruerne arbejdede sig ud igennem huden. Herefter blev de fjernet, og nu er alt godt. Så godt – at jeg tør give mig i kast med ’Vild med dans’, tilføjer hun.

I dag kan den 74-årige både gå lange ture og have høje hæle på sine sko, så det er en ren svir.

Hilda Heick blive den ældste deltager i dansedysten på dansk jord, og det bekymrer hende lidt.

– Men skal det være – skal det være nu, før jeg bliver 75 år, mener hun.

Hilda Heick understreger,. at hun dybest set slet ikke må tale om dans endnu, men at hun bare ikke dur til at lyve, når hun bliver spurgt. Foto: Rumle Skafte

Irriterende med Keld

Den populære sangerinde glæder sig til at få lige så god kondi som sin husbond.

– Det er så irriterende med Keld, for han har intensivt dyrket fodbold og håndbold som ung, så selv i dag har han en fundamental god kondition, afslører hun.

Uanset hvad der måtte komme af tilbud, vil Keld ikke ud at spille om fredagen, mens Hilda danser.

– Han vil sidde og se på mig, siger han. Som om det skulle gøre mig mindre nervøs. Men min datter, Annette, der selv har været med i ’Vild med dans’, har forsikret mig om, at det bliver noget af det sjoveste, jeg har prøvet. Så selv om jeg frygter det – glæder jeg mig samtidig meget, fastslår hun.