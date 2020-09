Hilda Heick: Det ville jo være en katastrofe

Er man en del af dette års 'Vild med dans'-hold står den på coronatest en gang om ugen.

Det fortæller den 74-årige nydanser Hilda Heick.

- Vi har fået en flere sider lang corona-manual, om hvordan vi skal forholde os. Det er noget, der bliver taget meget alvorligt. Det er klart, siger hun og tilføjer:

- Det ville jo være en katastrofe for produktionen, hvis en af os var smittet og mødte op.

Hun er helt klar over, at det på en og samme tid kommer til at være både sjovt, men også benhamrende hårdt at lære at begå sig i dansens verden.

- Hun vil det rigtig gerne og er meget dedikeret. Det er en fornøjelse som træner, siger den professionelle danser Michael Olesen om Hilda Heick. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

- Vi skal gennem 45 timers træning inden programmet premiere. Det svarer vel til halvandensæson på en danseskole.

Det har altid været en drøm for hende at lære at danse, men hendes mand, musiker Keld Heick, har ikke haft lyst til at gå til pardans.

- Han siger altid: 'Hvorfor tror du, jeg er blevet musiker?'

17. sæson af 'Vild med dans' har premiere på TV2 og TV2 Play den 2. oktober.