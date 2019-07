Historisk 'Paradise'-vinder: Sådan skal pengene bruges

En ellers småkedelig sæson af 'Paradise Hotel' fik en dramatisk afslutning, da Teitur Skoubo og Anne Plejdrup i finalen skulle kæmpe om juryens stemmer mod Jonass Jannec og Sarah Tiedt.

Her modtog Teitur og Anne én stemme mere end konkurrenterne, og dermed kunne bedstevennerne kalde sig vindere af programmet.

Efterfølgende ventede den traditionsrige troskabstest, hvor det besluttes, om pengene skal deles eller ej.

Her tog Teitur Skoubo røven på Anne Plejdrup og smadrede kuglen i gulvet, og han kunne dermed tage hjem til Danmark med 300.000 skattepligtige kroner på lommen og kalde sig den første ikke-danske vinder af programmet nogensinde.

- Det er helt fantastisk. Jeg kommer med i et dansk program, kan ikke sproget og så vinder jeg det hele. Det er fedt, siger Teitur Skoubo, da han sammen med Anne og Jonass besøger Ekstra Bladets tv-studie.

Fest og rejser

Han er ikke i tvivl om, hvad pengene skal bruges på. Den festglade unge færing holder stilen fra hotellet.

- Jeg tror bare, jeg skal rejse meget, feste lidt og have det sjovt. Jeg skal bare nyde mit liv, som jeg har gjort det de sidste par år. Det eneste, jeg vægter i mit liv, er at være glad og have det fedt, siger Teitur Skoubo og afviser, at nogle af pengene skal bruges som indskud til eksempelvis en lejlighed.

- Næh, jeg har ingen gæld og har betalt min lejlighed, så jeg skylder ikke penge. Det er bare et ekstra overskud, som jeg kan nyde og have det fedt for.

'Paradise Hotel' har efterhånden haft 15. sæsoner herhjemme plus en reunion-sæson. Flere gange har færinge optrådt i programmet, men ingen har som Teitur Skoubo kunnet gå hele vejen. Derfor forventer han også - med et glimt i øjet - at der bliver rejst en statue af ham på torvet i hjembyen Torshavn.

- Det skal der, ellers bliver jeg skuffet, siger han.

