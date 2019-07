Hitsanger afsat

Lørdag sagde sangeren Mads Langer ja til kæresten den 11 år yngre Julie Lillelund, der efter giftermålet har tilføjet Langer til sit efternavn.

Den glade begivenhed fandt sted på Engelsholm Slot i Vejle.

Parret har fået overordentligt stille med dørene, og ingen billeder fra deres vielse er blevet delt på de sociale medier.

Indtil nu, hvor Langer fortæller om sin store dag på sin Instagram-profill.

- Nu er jeg gift med den smukkeste person, jeg nogensinde har mødt. Hun er stærk, uafhængig, kærlig og min bedste ven. Jeg elsker dig af hele mit hjerte Julie Lillelund Langer.

Se også: Dyr sommer-idyl: Mads Langer sætter sommerhuset til salg

For præcis en måned siden var det nyslåede ægtepar med til at fejre vennerne Christopher og Cecilie Haugaards bryllup i Tisvilde.

Julie Lillelund måtte undvære sin kommende mand i et par timer til vennernes bryllup i juni. I stedet hyggede hun sig med vennen Søren Le Schmidt. Foto: Mogens Flindt

Mads Langer blev dog nødt til at forsvinde fra festlighederne i et par timer.

Han skulle nemlig give koncert i Silkeborg - og til det formål snuppede han en helikopter.

Mads Langer måtte forlade bryllup i helikopter

Julie Lillelund og Mads Langer sammen til DMA i 2016. Foto: Per Lange

Friede juleaften

35-årige Mads Langer friede til sin kone juleaften 2017, efter de havde kendt hinanden i halvandet år.

– Der er bare et eller andet over at være forlovet. Det er os to mod resten af verden på en eller anden måde. Vi har heller ikke kendt hinanden så længe, så det er vigtigt, at vi ikke stresser med det, og at vi gør det, når vi synes, der er overskud og tiden er rigtig. Det bliver vildt sjovt og dejligt at skulle lave sådan en kærlighedsfest, og det gør ikke noget, at man glæder sig længe til det, har han tidligere fortalt til Alt for damerne.