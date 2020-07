Hitsangerinde vender tilbage som DR-vært

Efter otte måneder i æteren stoppede den dansk-grønlandske sangerinde Julie Berthelsen som radiovært på 'Formiddag på 4'eren' på DR tilbage i 2017.

Selv om det er mere end to år siden, har hun ikke sluppet radioen helt og vender nu tilbage bag mikrofonen i P4-programmerne 'Julies Jukebox'.

Se også: Søs Egelind: Jeg skammer mig ikke

I udsendelserne, som sendes over sommeren, får hun besøg i studiet af blandt andre Christopher, Michael Falch og Søs Fenger.

Sammen dykker de ned i sangskrivning og fortæller om hemmelighederne og historierne bag nogle af deres allerstørste ørehængere og synger sammen nogle af artisternes største hits i en akustisk udgave.

- På den måde lærer vi artisterne at kende på en helt ny måde og via deres sangskrivning, fortæller Julie Berthelsen.

- Der er fem legendariske og meget forskellige typer, der er med i programmerne, som giver et indblik i gæsternes univers, forklarer den 41-årige dansk-grønlandske sangerinde.

Faste arbejdstider forstyrrede

Konceptet blev sendt første gang sidste sommer. Siden er det blevet til en nytårsspecial med Mads Langer og nu - igen denne sommer - endnu en programserie, og jobbet som freelancevært passer rigtig godt ind i sangerindens pakkede kalender.

- Det var lidt svært for mig at være fast formiddagsvært. Det var et fantastisk arbejde, og jeg kunne virkelig godt lide at sende live, men problemet lå i, at jeg - groft sagt - skulle være der 08-15 hver dag, og det forstyrrede rigtig meget af alt det andet, jeg gerne ville nå at lave i mit liv og i min karriere generelt.

- Det blev bøvlet og betød, at jeg måtte nedprioritere musikken og at rejse. Og det kan jeg bare ikke. Ikke endnu i hvert fald, siger hun.

Julie Berthelsen er i konstant bevægelse på flere parametre.

Se også: Deler hårrejsende fotos fra fortiden

Usikker fremtid

I øjeblikket ferierer familien bestående af gemalen Minik Dahl Høegh, der er professionel håndboldspiller, og parrets to børn, Casper Nanoq på otte og fireårige Sia, i Grønland.

Men når familien vender tilbage til Danmark, aner de endnu ikke, hvor de skal bo.

Hele deres liv er pakket ned i containere og depotrum, for med en mand, der er professionel håndboldspiller, afgør hans sportsmæssige forpligtelser, hvor familien skal bosætte sig.

Det kan muligvis tage pusten af andre, men ikke for Julie Berthelsen.

Hjemmet er, hvor hjertet - familien - er. Og lige nu er det i Grønland. Det er der, hun lader op til alle de nye udfordringer, der venter.

Under coronakrisen lavede hun sammen med sin svigerinde et firma, som laver håndlavede plakater med grønlandske motiver og symboler på.

Se også: Klæstrup med opsang: 'Vanvittigt grænseoverskridende'

Ved siden af har hun netop udgivet en ny ep, 'No. 1', sin egen smykkekollektion og holder desuden foredrag og er influencer.

- Så længe det er kreativt og tænder mig, så fylder det aldrig negativt, siger hun.

- Lige nu når jeg står midt i det hele, så er jeg i et ekstra gear skråstreg ren overlevelse. Jeg har sådan en mekanisme, der gør, at jeg ikke klasker sammen, for mine børn og min familie har brug for mig.

'Julies Jukebox' kan høres på P4 søndage mellem 10 og 12.