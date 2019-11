Hjalmer: - Den her hemmelighed har jeg gået rundt med i næsten et år

Hjalmer løfter sløret for et hit, de fleste børnefamilier kommer til at høre meget mere til i den kommende julemåned

Musikeren Hjalmer, der som bekendt er søn af afdøde Kim Larsen, har scoret sig et næsten stensikkert julehit.

Han har nemlig fået tjansen med at skrue kendingsmelodien til TV2's julekalender 'Tinka og kongespillet' sammen.

Julekalenderen er opfølgeren til successen 'Tinkas juleeventyr' fra 2017.

Med sin julesang følger Hjalmer i fodsporene på Burhan G og Frida Brygmann, der stod bag den officielle sang til 'Tinkas Juleeventyr', og går det bare halvt så godt som for Burhan G, kan Hjalmer se frem til at få et af sine største hits til dato.

Sangen fra den første Tinka-julekalender er nemlig blevet afspillet 3.357.000 gange alene på YouTube.

Julehemmelighed

Det er da også tydeligt, at det er en glad og stolt Hjalmer, der nu endelig kan løfte sløret for sin julekalender-tjans.

'Den her hemmelighed har jeg gået rundt med i næsten et år, og nu kan jeg endelig dele det med jer! Jeg har lavet en julesang til årets julekalender ‘Tinka og kongespillet’, skriver han på Instagram i et opslag, der er blevet liket flere end 2.700 gange.

Julekalenderen kan - til de færrestes overraskelse - ses fra 1. december, men sangen kan allerede nu høres på de fleste streamingtjenester og på YouTube.