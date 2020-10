Hjemsendt efter sexchikane: Nu reagerer kvinderne

Søndag stod 12 kilder frem i Berlingske og fortalte, at de er blevet udsat for krænkelser, trusler og chikane af forskellig art af DR-vært Mads Aagaard Danielsen, der senest har været vært på radioprogrammet 'Shitstorm' på P1 og 'DM i hadbeskeder'.

Flere af kvinderne fortæller nu om en hård proces op til udgivelsen af artiklen.

'Den seneste uge har været en tåge af utallige samtaler og overvejelser. Er lige nu meget overvældet og ked af det; særligt når jeg læser, hvad de andre har stået igennem. Det er virkelig svært, når det er ens egen arbejdsplads, og man står midt i det hele,' skriver journalisten Sofie Rye på Twitter.

Hun bakkes op af journalisten Michelle Færch, der tidligere har været kæreste med Mads Aagaard.

'Du er en 'white trash narko-so', 'din fucking so', 'din fucking møgso', 'løgnagtig so', 'forpulede so, fuck dig for at spilde så meget af min tid', 'du skal sige sandheden i stedet for at opføre sig som en luder', skrev han blandt andet til Færch i 2014 ifølge Berlingske.

- Jeg tænker at han er bindegal

Aagaard vil søge hjælp

Torsdag kunne Ekstra Bladet afsløre, at en DR-vært var blevet sendt hjem efter flere henvendelser om krænkende adfærd. Her var det ligeledes Mads Aagard Danielsen, der var tale om.

'DR kan ikke udtale sig i personalesager, men jeg kan oplyse, at vi i en konkret sag har modtaget en række henvendelser og på den baggrund, tidligt i forløbet, valgt at hjemsende en vært', lød det i den forbindelse i en mail fra Henrik Bo Nielsen, der er direktør for DR Kultur, Børn og Unge.

Medvært: - Jeg er rystet

'Af lovgivningshensyn har vi ikke mulighed for at give yderligere oplysninger under sagsforløbet. Generelt vil det være sådan med sager af den type, at der er indlagt 14 dages høringsfrist og først herefter vil der kunne konkluderes endeligt', lyder det videre.

Ekstra Bladet har i den forbindelse i en uge forsøgt at få en kommentar fra Mads Aagaard Danielsen, men uden held.

Mads Aagaard: Jeg vil søge hjælp Mads Aagaard Danielsen vil overfor Berlingske ikke kommentere de konkrete sager, men skriver i en besked: 'Jeg må skamfuldt erkende, at mit forvoksede ego og mit infantile temperament har betydet, at jeg ikke har været i stand til at indse karakteren af mine handlinger, før de blev fremlagt for mig på en gang. Den næste tid vil jeg søge hjælp hos professionelle og mine nærmeste', skriver han i en sms til Berlingske. Ekstra Bladet har flere gange i den forløbende uge forsøgt at få en kommentar fra Mads Aagaard Danielsen. Ekstra Bladet har været i kontakt med en række af de kvinder, der står frem og fortæller krænkende oplevelser om Mads Aagaard i Berlingske. De har ikke ønsket at fortælle yderligere om deres oplevelser til Ekstra Bladet.

Hjemsendt mens sagen undersøges

Henrik Bo Nielsen forklarer i en mail til Ekstra Bladet søndag, at de for to uger siden valgte at sende Aagaard hjem, da de blev bekendt med omfanget af sagen.

DR undskylder: - Det er dybt beskæmmende

Han understreger, at han er påvirket af de vidnesbyrd, der nu er kommet frem i Berlingske, og han kommer samtidig med en uforbeholden undskyldning.

Her er DR's svar 'Det, der kan læses i Berlingske, gør dybt indtryk. Sådan skal ansatte i DR naturligvis ikke opføre sig. Det er selvsagt dybt beskæmmende, at nogen skal opleve en sådan adfærd fra en DR-medarbejder, og vi vil gerne uforbeholdent undskylde overfor de pågældende, at de har været udsat for det, der beskrives. Sådan skal det ikke være', lyder det i en mail fra kulturdirektør i DR, Henrik Bo Nielsen. 'DR skal fremover sætte hurtigere ind i forhold til at stoppe medarbejdere, der måtte bryde grænserne for, hvordan man opfører sig. Det arbejde er i fuld gang. Meget tyder på, at den relevante chef i forhold til beskrivelserne i Berlingske, som ikke længere er ansat i DR, skulle have ageret hurtigere, anderledes og orienteret videre om forholdene, blandt andet ved henvendelserne udefra', lyder det fra Henrik Bo Nielsen, der fortsætter: 'Det ønsker vi at komme helt til bunds i, men vores hovedfokus lige nu og her i de kommende dage er at tage kontakt til dem, der er stået frem med oplevelser, der skal handles på, og at tage vare på de medarbejdere i DR, der er berørt', lyder det videre. DR har ikke ønsket at give yderligere kommentarer i forbindelse med Kristian Danholm og Jørgen Ramskovs kritik. Vis mere Luk

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra kvinderne, men de har ikke ønsket at uddybe.