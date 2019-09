Hjerteskærende: - Jeg fik ikke sagt farvel

Thomas Evers Poulsen har virkelig hjertet med i sagen som ambassadør for Hjerteforeningen.

Da Thomas Evers Poulsen, som er mest kendt fra dansegulvet i 'Vild med dans'-studiet, var blot 13 år gammel, døde hans farmor som 63-årig på grund af sit hjerte.

- Min farmor havde selv alvorlige hjerteproblemer. Hun fik rigtig mange hjertestop. Til sidst sagde hun selv stop, fordi hun havde fået så mange stød fra genoplivninger, siger den 41-årige danser, da Ekstra Bladet møder ham til ECCO Walkathon i København.

Se også: Dansedarling afslører: Snydt for finaleplads

- Hun havde bare et virkelig dårligt hjerte. Hun fik tocifrede antal hjertestop om dagen, uddyber han.

Første gang, hans farmor røg på hospitalet, blev hun genoplivet 27 gange.

Intet farvel

Thomas Evers Poulsen tænker tilbage på den tid med en vis portion ærgelse.

Han nåede nemlig aldrig at sige farvel til sin farmor.

Se også: Her er 'Vild med dans'-parrene

- Det skete året inden, jeg skulle konfirmeres, og jeg kan huske, jeg var på ferie med familien. Vi skulle køre til Frankrig, og undervejs talte min far og lillesøster i telefon med hende i en telefonboks. Men jeg nåede ikke at tale med hende.

Derfor går vi ECCO Walkathon 1 af 2 Majken Michelborg, 54 år, og Jesper Michelborg, 56 år. Begge fra København

Da Ekstra Bladet spørger Jesper Michelborg om, hvorfor han har valgt at bruge sin søndag på at gå for ECCO Walkathon, peger han med et glimt i øjet på sin kone.

- Ej, vi har gjort det fem-seks gange, og i år gør jeg det for SOS Børnebyerne. Også selvom jeg har tømmermænd, jeg havde nemlig fødselsdag i går, siger han.

- Det er godt, vi kommer ud som par og familie og støtter et godt formål i stedet for at sidde fast i sofaen. Også selvom, det er dagen efter en fest, siger hun.

- Vi skal gå street food-ruten på ni kilometer. Så der er klart en gulerod ved turen, for man kommer nok til at spise undervejs, tilføjer han.

- Vi marcher jo ikke. Det er bare en hyggeligt rute, afslutter hun. Foto: Anthon Unger 2 af 2 Susanne Funder (tv.), 66 år, fra Glostrop og Tove Peter (th.), 68 år, fra Kabesminde

Susanne Funder har deltaget i ECCO Walkathon otte eller ni gange, og for første gang har hun hevet sin veninde Tove Peter med.

- Jeg har gået i mange år, fordi det er en god oplevelse. Man føler, at man sammen om at gøre noget. Det er ret enestående, siger Susanne Funder.

Hun undrer sig dog over, at man som deltager kun har mulighed for at støtte SOS Børnebyerne eller Hjerteforeningen, fordi der plejer at være flere valgmuligheder.

- Jeg har valgt at gå for Hjerteforeningen, fordi det er en vigtig sag, fortæller Tove Peter og tilføjer:

- Jeg går normalt ikke så lange ture, men jeg er ikke sart. Og det er ikke længe siden, jeg faktisk gik Camønoen. Så jeg klarer den nok. Foto: Anthon Unger

- Da vi så kom hjem fra ferien, blev vi ringet op og fik at vide, hun var død. Jeg fik ikke sagt farvel, siger han.

Vil gøre en forskel

Thomas Evers Poulsen har været Hjerteforeningens ansigt udadtil siden maj, og senest slog han altså et slag for sagen til det årlige ECCO Walkathon, hvor ECCO donerer 7,5 kroner pr. kilometer, deltagerne går, til en god sag.

Det var vigtigt for ham, da Hjerteforeningen ville have ham som ambassadør, at han faktisk kunne føle, at han kunne være med til at ændre noget.

- Jeg er blevet spurgt om at være ambassadør for mange forskellige ting, og jeg gider simpelthen ikke bare være et billede på en hjemmeside. Jeg vil være et sted, hvor jeg føler, jeg kan være med til at gøre en forskel, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Thomas Evers Poulsen er også ambassadør for Julemærkefonden. Foto: Anthon Unger

Udover at deltage i ECCO Walkathon, skal han blandt andet også ud på nogle af Hjerteforeningens børnecamps og undervise i dans for at give børnene en god oplevelse.

Se også: Han er spritny i 'Vild med dans'

Thomas Evers Poulsen går selv den såkaldte Café Latte-rute, som Grevinde Alexandra også går søndag. I alt har 15.000 personer købt en billet og meldt sig til en gåtur i København i den gode sags tjeneste. De har tilsammen gået for en million kroner.

Det er 20. år, at danskerne kan gå for en sag for ECCO Walkathon. I år kan deltagerne vælge, om de vil donere deres hårdt gået kilometerpenge til Hjerteforeningen eller SOS Børnebyerne, og der er gåture i København, Odense, Aarhus og Kolding.