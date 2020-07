Højgravid realitystjerne sendt på sygehuset: - Jeg blev nervøs

Simone Frederiksen fra 'Ex on the Beach' oplever komplikationer med hævelser og højt blodtryk under sin graviditet

Om mindre end en måned bliver 'Ex on the Beach'-baben Simone Frederiksen alenemor til sit første barn, men graviditeten går i øjeblikket ikke helt efter planen.

I et opslag på Instagram fortæller hun, at hun tidligere på ugen blev sendt på hospitalet efter tegn på svangerskabsforgiftning.

'Mine blodprøver viste forhøjede tal ved galdesalte, og jeg er nu sat i medicinsk behandling resten af graviditeten. Men derudover var/og er mit blodtryk fortsat alt for højt samtidig med, at hævelserne på ingen måde aftager', skriver hun og henviser til sine fødder, som er hævet til over det dobbelte af normal størrelse.

Til Ekstra Bladet fortæller 30-årige Simone Frederiksen, at hun har det fint trods omstændighederne.

- Ud over de her elefantfødder så har jeg det fint. Jeg vil helst gå med livrem og seler og lige sikre mig, at alting er okay, så jeg er bare glad for, at vi lever i et samfund, hvor der er de muligheder, siger hun.

Hun har ikke mærket nogen symptomer ud over de hævede fødder, som hun er meget plaget af. Alligevel blev hun nervøs, da jordemoderen ville have hende på hospitalet, fordi terminen nærmer sig med hastige skridt.

For nylig delte Simone Frederiksen dette billede af sine hævede fødder med sine følgere på Instagram. Foto: Privat

- Jeg må da indrømme, at jeg lige måtte spørge, om jeg skulle pakke autostol og så videre i den taske, jeg skulle have med, eller om det bare var en tandbørste til mig selv. Jeg er jo også ny i det her og ved ikke så meget om det, så jeg blev da nervøs. Jeg håber jo bare, at han har det godt inde i maven, siger hun.

Sendt hjem

Heldigvis kunne lægerne konkludere, at undersøgelsens resultater ikke var så alvorlige, at Simone Frederiksen skulle indlægges.

Men selvom hun ikke kan diagnosticeres med svangerskabsforgiftning, vil de alligevel holde et vågent øje med hende i resten af hendes graviditet.

- De er meget opmærksomme på mit forhøjede blodtryk og væskeophobningen, men jeg syntes ikke, der var nogen grund til at ligge dernede, for jeg har det jo ikke dårligt. Så jeg spurgte, om jeg kunne komme hjem at sove, og så har jeg fået en blodtryksmåler med hjem, så jeg selv kan måle det og sende tallene ind, så de kan følge med, siger hun.



Simone Frederiksen bliver alenemor til sin søn, som efter planen skal komme til verden 2. august. Foto: Privat

Frem til terminsdatoen, 2. august, skal Simone Frederiksen måle sit blodtryk seks gange om dagen, men det føler hun sig helt tryg ved.

- Jeg troede, jeg kendte min krop, men under min graviditet gør jeg så ikke. Men jeg ved, at hvis der bliver noget, kan jeg ringe derned. Så jeg føler mig helt tryg ved det, og jeg vil hellere være herhjemme, end jeg vil være indlagt, når jeg har det, som jeg har det, siger hun.

