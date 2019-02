Højgravid skuespiller: Får kun to måneders barsel

Skuespilleren Lise Baastrup er højgravid med sit første barn.

Sammen med kæresten, Jacob Dahl, venter hun en lille pige senere på måneden - nærmere bestemt om godt tre uger.

Og både hun og kæresten var helt klar til at blive forældre, fortalte de, da Ekstra Bladet mødte dem til premieren på 'Lego Filmen 2' søndag eftermiddag i Imperial.

- Altså ... Det kunne jo sådan set ske nu, jokede 'Rita'-skuespilleren med et kig på sin runde mave.

- Det ville da være et godt pr-stunt, tilføjede hun med et grin.

34-årige Lise Baastrup, som især er kendt fra rollen som Hjørdis i den populære TV2-serie 'Rita', får ikke meget barsel i traditionel forstand med datteren.

Hun skal nemlig være klar til endnu en omgang Cirkusrevy på Dyrehavsbakken, hvor hun spiller sammen med Lisbet Dahl, Ulf Pilgaard, Henrik Lykkegaard og Karsten Jansfort.

- Der er premiere to måneder efter. Jeg har fået vide, at jeg bare skal komme, når jeg har lyst, forklarer hun.

- Ja, det gælder også i resten af spilleperioden, indskyder hendes kæreste med et grin, selvom det næppe ville være velset.

Ville ikke sige nej

Baastrup har tidligere forklaret til Billed-Bladet, at hun da godt kunne have tænkt sig mere barsel.

- Hvis alt var perfekt, ville jeg da gerne på barsel, og det bliver garanteret mega tiltrængt, når jeg kommer dertil.

- Men det er bare ikke en mulighed, og jeg havde ikke lyst til at sige nej til revyen. Heldigvis kan barslen forskydes, så jeg tager noget bagefter, forklarede hun til ugebladet sidste måned.

- Min egen svigermor kom jo med de kloge ord 'et barn vil altid ødelægge et eller andet', tilføjede hun.

Cirkusfamilie

Den lille ny kunne dog ikke blive født ind i en mere forstående familie. 51-årige Jakob Dahl er nemlig forestillingsleder på revyen, mens hans mor er Lisbet Dahl, der er revychef på Cirkusrevyen.

- Der er ingen tvivl om, at vores lille pige kommer til at tilbringe en hel del af sit første halve år i det store, grønne telt på Bakken. Vi glæder os helt vildt meget, har Baastrup tidligere forklaret Ekstra Bladet.

Lise Baastrup og svigermor Lisbet Dahl. Foto: Mogens Flindt

Og den kommende farmor er da også sikker på, at familieforøgelsen ikke kommer til at blive et problem.

- Heldigvis er et prøveforløb jo så fleksibelt, at vi sagtens kan tage hensyn til den nybagte mor og til barnets rytme, forklarede hun til Ekstra Bladet i november.

Den kommende sæson bliver 86. sæson for revyen, der spiller på Bakken fra 23. maj til 31. august.