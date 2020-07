Højgravide Oh Land: Det er grænseoverskridende

Det er lige op over for den 35-årige sanger og sangskriver Oh Land med det borgerlige navn Nanna Øland Fabricius.

– Jeg kan i princippet føde når som helst inden for den næste måned, siger hun, der lige nu er aktuel i et noget utraditionelt turistfremstød for Island.

Et fremstød, hvor man kan skrige de coronafrustrationer ud, som mange døjer med efter måneders nedlukning af Danmark.

Faktisk viser det sig, at knap hver tredje dansker har været mentalt påvirket, og hver fjerde har følt sig mere stresset som følge af coronanedlukningerne. Og mange har haft lyst til at skrige frustrationerne ud. Det har fået Inspired by Iceland til at lancere kampagnen ’Let it Out’, som Oh Land altså er en del af.

På kampagnens hjemmeside, www.lookslikeyouneediceland.com, kan alle optage deres eget skrig og afspille det over lavamarkerne ved Festarfjall, fjordene ved Djúpivogur eller buldrende Skógarfoss i Island. Og Oh Land er en del af kampagnen.

Enormt befriende

– Jeg er jo vant til at bruge min stemme, men det var faktisk overraskende grænseoverskridende at skulle give slip og så bare skrige alle frustrationer ud. Man er åbenbart mere blufærdig, end man tror. Jeg kørte ud i en mose, hvor jeg var sikker på, at ingen kunne høre det. Men bagefter var det faktisk enormt befriende. Jeg kunne mærke, hvordan stress og frustrationer lettede, siger hun og fortsætter:

– Det er ret vildt, at opleve, hvor meget power man har ...

Jeg går ind i mig selv

For Oh Land er det især savnet af at spille sammen med andre og opleve livemusik, der har gået hende på i de forgangne coronamåneder. Men nu er frustrationer afløst af forventningsfuld utålmodighed.



Oh Land til dette års 'X Factor'-finale. Om hun er med igen næste år, kan hun ikre svare på. Foto: Mogens Flindt

– Nu glæder jeg mig til, at den lille kommer ud, så vi kan starte en nyt familie-kapitel, siger hun og fortæller, at hendes søn, Svend, på fire et halvt år, også har store forventninger til at blive storebror.

– Det sværeste bliver nok, at han skal vænne sig til, at der kommer et ekstra barn i sengen.

– Du oplevede det store skrig som forløsende. Er det noget, du kan bruge under fødslen?

– Nej. jeg skriger ikke, når jeg føder, selvom jeg da udstøder nogle urlyde. Jeg går mere ind i mig selv.

Og hvad angår spørgsmålet, om Oh Land dukker op som dommer i næste sæson af ’X Factor’, lyder svaret:

– Jeg ved det ikke. Nu skal vi lige have styr på det nye familieliv, så må vi se. Jeg vil hverken afvise eller love noget.