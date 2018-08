Hofjægermesterens kone om voldssag: Christian blev slået to gange

Hofjægermester Christian Kjær har ikke ønsket at forsvare sig mod de voldsanklager, en frivillig vagtmand i weekenden rejste mod den 75-årige rigmand, og som også har kastet en politianmeldelse af sig.

Men den rolle påtager hans hustru, Susan Astani, sig gerne. Hun er nemlig overbevist om, at hendes mand er uskyldig.

- Jeg kender min mand, og jeg ved, at beskyldningerne er løgn. Sådan ville han aldrig opføre sig, siger Susan Astani til Ekstra Bladet, og afviser pure pressens udlægning af de to mænds konfrontation ved Lyngby Cycle Clubs cykelløb lørdag i området omkring parrets ejendom ved den nordsjællandske by Sandbjerg.

Ekstra Bladet har forsøgt at få Christian Kjær selv i tale i forbindelse med episoden ved cykelløbet i Nordsjælland. Men det ønsker han ikke. Foto: Anthon Unger

Christian Kjær ville ikke bakke

Overfor Ekstra Bladet har flere øjenvidner bekræftet, at Christian Kjær var meget utilbøjelig til at følge kørsels-anvisningen fra en af de frivillige. De var kørt i stilling for at sikre, at cykelrytterne uforstyrret kunne passere tæt forbi hofjægermesterens ejendom, Sandbjerggård.

Klokken 10 kørte Christian Kjær frem mod en afspærring. Han havde hentet morgenbrød og kom i verbalt og fysisk klammeri med en af de frivillige - muligvis to - da han ikke ville bakke tilbage.

Henriette Døssing, talsmand i Nordsjællands Politi har overfor Ekstra Bladet bekræftet, at der er indgivet en politianmeldelse mod Christian Kjær, og at 'en official' angiveligt blev 'ramt af en bil' men ikke umiddelbart kom til skade.

'Det er imponerende, hvordan en lille mand kan få en lille vest på, og tro at nu er han kongen af Danmark og glemme alt om almen høflighed og respekt overfor sine medborgere,' skriver Susan Astani i en skarp personlig kommentar på Facebook.

Manden slog to gange

Det standpunkt udbygger Susan Astani gerne. Hun erkender dog, at hun udelukkende tager udgangspunkt i, hvad Christian Kjær fortalte hende, da han endelig vendte tilbage til Sandbjerggård.

- Det hele er vendt på hovedet. Christian forsøgte faktisk at komme væk, men han ville vende om i stedet for at bakke. Det måtte han ikke, fortæller Susan Astani, der pure afviser, at hendes mand kørte ind i en af de frivillige.

Hofjægermester Christian Kjær og hans hustru Susan Astani fotograferet i forbindelse med mindehøjtideligheden for prins Henrik i Christiansborg Slotskirke. Nu tager hun sin mand i forsvar i en temmelig speget voldssag. Foto: Jens Dresling

- Det passer ikke. Han satte sig selv på bilen. Nej, det var Christian, der var udsat for vold, mens han sad i bilen. Manden slog ham to gange i hovedet med den stav, han havde i hånden, siger Susan Astani.

Faktisk fortæller hun, at Christian Kjær var så 'rystet og helt oppe at køre', at han overvejede at anmelde den frivillige til Nordsjællands Politi.

- Jeg overtalte ham til at lade være. Jeg sagde: Rolig nu, skat. Lad det ligge. Det er bare en mand, der er stresset og tror, han er gud på jorden. Hvordan kan folk være så skamløse?

Ingen grund til bekymring

Susan Astani fik derfor med sine egne ord 'sit livs chok', da hun opdagede, at hendes mand i de efterfølgende dage blev fremstillet som voldsmand i medierne.

- Jeg fatter ikke, at det kan blive så stor en sag. Hvad er det, der foregår i Danmark?

- Hvordan vil du og din mand reagere, hvis politiet ender med at rejse sigtelse og køre en voldssag?

- Christian har en erfaren advokat. Der er ingen grund til bekymring, siger Susan Astani.