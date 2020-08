Holder ferie på Malta: - Lidt foruroligende

Mathilde Beuschau fra 'Årgang 0' og Robin Christensen fra 'Ex on the Beach' er netop nu på ferie på Malta, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til

Mathilde Beuschau fra 'Årgang 0' og Robin Christensen fra 'Ex on the Beach' sad torsdag eftermiddag og slappede af på Malta, hvor de siden mandag har holdt ferie.

For kort tid siden meldte Udenrigsministeriet ud, at man fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Malta, fordi der er for mange smittede med coronavirus netop nu.

- Vi har lige hørt det fra min far, som lige skulle finde ud af, hvad vi så kan gøre, siger Mathilde, da Ekstra Bladet kort efter nyheden fanger dem på telefonen.

- Man kan sige, at vi er lige så forsigtige, som vi hele tiden har været. Men det er da lidt foruroligende, når man får at vide, at man ikke skal rejse hertil. Så vi er da lidt bange for, om vi overhovedet kommer hjem, fortæller Robin videre.

Parret, der ikke officielt er kærester, har været på øen siden mandag, og ferien var planlagt til at vare indtil mandag.

- Hvis det kan lade sig gøre, rejser vi hjem på vores returbillet. Men ellers rejser vi hjem før, fortæller de to, som netop nu er i gang med at finde ud af, hvad der skal ske.

Mathilde Beuschau og Robin Christensen har set hinanden i de seneste måneder, og de har ikke lagt skjul på, at de er meget glade for hinanden. Foto: Privat

Alle går med mundbind

Mathilde og Robin fortæller, at de indtil nu har haft en god ferie, hvis man lige ser bort fra, at deres kuffert ikke dukkede op i lufthavnen på Malta - og stadig ikke er dukket op.

De har godt kunnet mærke, at malteserne er meget påpasselige, men det er ikke sådan, at stemningen er trykket, fordi der er mange smittede.

- Man mærker det ikke rigtig. Alle render rundt med mundbind, og man får heller ikke lov til at komme ind i supermarkeder, uden man har mundbind på. De er rimelig strikse med det hele, så man mærker ikke som sådan, at der er mange smittede. Men man kan godt mærke, at folk er meget på dupperne i forhold til, at alle går med masker på.

- De tager også ens temperatur nogle steder, inden man kommer ind. Det er anderledes end i Danmark, og på det punkt kan man godt mærke det. Men det er også det, siger Robin.

Mathilde Beuschau var sammen med sin familie med i 'Årgang 0' indtil 2007, hvor familien trak sig. Siden da har hun gjort sig som personlig træner og influencer. Privatfoto

Går i karantæne

De fortæller, at de havde gjort sig mange tanker, inden de rejste afsted.

- Vi var da lidt bange for, at vi ikke ville kunne komme hjem igen. Men vi havde da vores forhåbninger om, at der ikke ville ske noget, siger Robin.

- Vi bestilte faktisk billetter, lige da der blev åbnet op igen. Der tænkte vi: 'så er det ved at stilne af, og så blusser det jo ikke op igen.' Men det gjorde det så, fortsætter Mathilde.

Udenrigsministeriet anbefaler alle, der har været i Malta - og de andre såkaldte orange rejsemål - at de går i 14 dages karantæne, når de kommer hjem.

Og det har Mathilde og Robin tænkt sig at lytte efter, så de forsikrer om, at de går direkte i karantæne, når de vender tilbage til Danmark.

