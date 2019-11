Holder sig i gang: - Flere bliver ramt af denne frygtelige sygdom

Det er ikke uden en vis ærefrygt, at Nikolaj Koppel har krydset grænsen til de 50

'Visdom kommer med alderen', lyder et gammelt mundheld, og det kan journalist og musiker Nikolaj Koppel skrive under på.

Den tidligere underdirektør i Tivoli er selv blevet opmærksom på sin egen dødelighed, efter han ramte en helt speciel milepæl i år.

- Jeg har jo lige krydset grænsen til de 50. Man har jo nogle år, hvor man tror, man er udødelig, indtil det går op for en, at det er vi ikke, siger han til Ekstra Bladet.

- Der er flere og flere i den nære og den lidt større omgangskreds, som bliver ramt af den her frygtelige sygdom, så sådan en aften her betyder sindssygt meget for mig, og jeg prioriterer den.

Se også: Scorer nyt stort job

Personligt prøver Nikolaj Koppel derfor også at leve en sund livsstil, så han kan holde canceren væk.

- På det private plan prøver jeg at holde mig igang. Jeg bevæger mig, jeg prøver at spise alt det, som man skal spise. Kål, grøntsager og lidt kød, fortæller han.

- Man skal dog også huske at nyde livet, mens man er her. Det er en balancegang, som det er med så mange ting.

Se også: Pilou Asbæk gør comeback i Eurovision