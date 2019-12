Holdt det hemmeligt: Nu afslører han private detaljer om kræftsygdom

Lasse Spangenberg blev for et år siden ramt af kræft, men klarede sig heldigvis helskindet ud på den anden side

Det kom som et chok for de fleste, da den kendte designer Lasse Spangenberg i juli i år annoncerede, at han havde været i behandling for kræft, men at han nu var kræftfri.

Han havde nemlig intet fortalt om sin sygdom til offentligheden og havde bevidst holdt det skjult, indtil han vidste, om han ville klare sig igennem sygdommen.

Af samme grund er det heller ikke meget, han har fortalt offentligheden om sin sygdom.

Da Ekstra Bladet onsdag mødte ham til gallapremiere på filmen 'Cats' i Dagmar Teatret i København, satte han dog ord på, hvordan det går ham i dag - et år efter, at han fik konstateret kræft.

- Det har været dumt. Men det er fint. Nu skal jeg bare videre. Det er aldrig sjovt, når det hele bliver stoppet, og man bliver slået tilbage. Jeg tager det meget stille og roligt, sagde han ærligt og fortsatte:

- Det var et kæmpe chok, og man skal vænne sig til nu, at det gudskelov gik. Det er lidt følsomt i den her periode, fordi det er et år siden, at jeg fik det konstateret. Julen er lidt svær i år, fordi jeg er meget rørt, sagde han videre.

Lasse Spangenberg fortæller, at han har taget på i vægt efter sin kræftbehandling. Foto: Anthon Unger

Ifølge Lasse Spangenberg kan han stadig mærke de fysiske følger af kræften, og den behandling, han har været igennem i forbindelse med kræftforløbet. En af eftervirkningerne er, at han har taget på i vægt.

- Jeg mærker noget til det fysisk. Der er en masse ting med kroppen, og ikke mindst min vægt med alt det medicin, jeg har fået. Så det hele er jo forfra igen. Jeg kan jo ikke, hvad jeg kunne før, men det kommer, lød det fra Spangenberg, der fortsat ikke ønsker at fortælle, hvilken kræftform han har været ramt af:

- Det vil jeg stadig gerne holde privat. Jeg var heldig at overleve, og det er der nogen, der ikke gør. Det er sådan, det er.

God støtte

Ifølge designeren har den svære tid været nemmere at komme igennem på grund af hans familie og venner, der alle har været der for ham.

- Jeg har haft en rigtig god støtte og gode venner og familie og fantastiske ansatte. Så når jeg har ligget på gulvet og været skidt, så har de været der, sagde han og tilføjede:

- Det har været et godt forløb, når nu man skal igennem sådan noget lort. Det er mere, fordi der er så mange, der bliver berørt af den sygdom, og jeg var heldig. Det er en helvedes sygdom i forklædning.

Selvom Lasse Spangenberg i dag er erklæret kræftfri, følger en lang periode med kontroller på hospitalet, hvor lægerne følger ham tæt.

- Jeg går til kontrol hver tredje måned. Det trapper ned, jo bedre det bliver, men de holder øje med mig meget tæt, og så bliver der taget biopsier og lavet nogle blodprøver, så man kan se, at tallene er, som de skal være, men det var et chok at få konstateret den her sygdom, og det var ikke sjovt.

Lasse Spangenberg tvinger sig selv til at deltage i arrangementer - selv på dårlige dage. Foto: Anthon Unger

Tirsdag ramte den triste nyhed om, at Noller kendt fra Brødrene Olsen er dødeligt syg af kræft i hjernen, og netop den nyhed satte tankerne i gang hos Spangenberg.

- Nu i går (tirsdag, red.), hvor det kom frem med Noller, at han var syg, der bliver jeg rørt, for jeg tænker, 'Gud. Det kunne have været mig', og 'gud nej, nu ved jeg, hvad han skal igennem'. Det er jo desværre bare sådan, det er, sagde han og fortalte, at han stadig kæmper en kamp med sin psyke:

- Nogen dage er bedre dage end andre. I dag er bare ikke en af de gode dage, men jeg er her, og jeg prøver, og sådan er det bare.

