Hopper til 'konkurrenten': Skal være tv-vært

Snart kan danskerne få sig et langt større overblik om Danmark og Grønlands forhold, når et nyt program med Lars Mikkelsen og Nukaka Coster-Waldau tager rundt og undersøger historien.

Det fortæller DR på et online pressemøde, hvor de nye satsninger præsenteres.

Dermed skifter den TV2 aktuelle 'Vild med dans'-deltager altså over til konkurrenten hos DR1 og ser nærmere på historien mellem de to lande.

Noget, som den grønlandske skuespiller ser meget frem til.

- Jeg glæder mig som et lille barn til at være med til at formidle en historie, som, jeg selv synes, er rigtig vigtig, lød det under pressemødet.

Nukaka og Lars er nøje udvalgt af Henrik Bo Nielsen, der er kulturdirektør hos DR.

- Vi har tidligere valgt Lars, fordi han er rigtig god til at lukke historierne op. Nu har vi også valgt Nukâka for at ramme en bred befolkningsgruppe, og fordi vi ved, at de to er gode til at formulere den slags historier, fortalte han.

Glæder sig

Selvom Nukaka ved noget om sin egen historie, er det slet ikke alt, hun er stærk i.

- Der er meget, som jeg faktisk ikke ved, fortæller hun under interviewet, men understreger, at hun glæder sig til at komme til bunds i historierne.

Det bliver Lars Mikkelsens anden optræden som formidler af den danske historie, senest har han underholdt danskerne i programmet 'Danmarks historie'.

