Hot 'Paradise'-vinder tjekker ind i knaldeprogram

En noget forvirret Simone Hvenegaard tjekker i aften ind i 'Ex on the Beach'

I forrige sæson strøg Simone Hvenegaard helt til tops og kunne dele gevinsten i 'Paradise Hotel' med Anders Schultz.

Nu er hun skiftet til konkurrenten Kanal 4, hvor hun, som Ekstra Bladet tidligere har kunnet afsløre, deltager i 'Ex on the Beach'. I aftenens afsnit tjekker en noget forvirret Simone Hvenegaard ind.

- Jeg hedder Simone, og jeg er... hvor gammel er jeg egentlig? Prøv lige at vent. Jeg er 21. Eller er jeg 22? Fuck. Arhmen hallo, udbryder hun, imens den indre kugleramme bliver testet til det yderste.

Snackeladen Simone får ofte komplimenter for sine bryster, fortæller hun. Foto: Dplay

Da Simone har sundet sig, og vi andre har kunnet konstatere, at hun i hvert fald er ung, fortsætter hun ved at beskrive sig selv.

- Jeg hører typisk komplimenter med hensyn til mine bryster, mine læber og mine øjne. Jeg forstår godt, at drengene giver mig komplimenter for mit udseende, lyder det selvsikkert.

I videoen over artiklen kan du se, hvem der er Simones eks-kæreste i villaen, og hvordan de andre tager imod hende på stranden.

Du kan også se et af sæsonens mere akavede skænderier herunder, der må afbrydes, fordi Caroline skal have ro til at spise sin toast færdigt. Ja, velkommen til 'Ex on the Beach'.

'Ex on the Beach' kan ses på Kanal 4 mandag til torsdag og på streamingtjenesten Dplay.

