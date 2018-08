Hov! Afslørede 'Robinson'-legenden lige TV3's planer?

Hvor stor en rolle Dan 'The Man' og resten af legenderne får i årets ekspedition er hemmeligt. Men vinderen fra 1999 afslører, at han daffer hurtigt hjem

- Min kommentar omkring det er, at det bliver spændende at se, hvor længe de bliver.

Sådan lød det tidligere på ugen fra 'Robinson'-værten Jakob Kjeldbjerg, da snakken faldt på, hvorfor der igen i år er gamle deltagere med i 'Robinson Ekspeditionen', når han udtrykkeligt har sagt, at det aldrig kommer til at ske, mens han er ekspeditionsleder.

TV3 har holdt kortene helt tæt ind til kroppen og nægtet at fortælle mere indgående, hvor stor en rolle de tre legender Richard Asklund (2016), Dan 'The Man' Marstrand (vinder 1999) og Sonny Rønne Pedersen (vinder 2000) vitterligt får i ekspeditionen. Men hvis man kan stole på Dan Marstrand, så bliver det et kort visit. I hvert fald for hans vedkommende.

Da Ekstra Bladet mødte ham til forpremieren og spurgte, hvordan det var at være tilbage på øen, lød svaret.

- Det var fuldstændigt vildt. Det var lige, så man fik ståhud og ståpels. Men det allerbedste var, at jeg kunne se den båd, der skulle sejle mig hjem om fire timer. At jeg ikke skulle være derude igen. Det havde jeg ikke holdt til. Jeg er sgu 70 år, så det var dejligt at kunne se båden, som skulle sejle mig hjem igen, sagde Dan Marstrand.

Han slog nærmest fast med syvtommersøm, at man ikke skal forvente at se ham padle sig vej ind i programmet igen og deltage på lige fod med de andre nye deltagere.

- Der er gået 20 år. Skal vi ikke sige det sådan.

Dan Marstrand fik ståpels, da han trådte ind på stranden, hvor optagelserne foregår. Foto: Linda Johansen

Én på opleveren

Dan Marstrand har blandt andet været med til at sætte holdene i årets ekspedition. Det fortalte Jakob Kjeldbjerg til Ekstra Bladet, og det har givet legenden et unikt indblik i de nye deltagere, som han forventer sig meget af.

- Jeg tror, at 2018 bliver et helt forrygende 'Robinson'-år. Vi har fået samlet en gruppe, som er sindssygt god. Så det bliver det bedste af det bedste, vi kommer til at se. Det bliver et godt 20 års jubilæum. Det tror vi på.

- Har du et tip, hvis man overvejer at tilmelde sig programmet?

- Tænk jer godt om. Og når man så har gjort det og stadig har mod på det, så skal man bare tilmelde sig og afprøve nogle grænser. Man får én på opleveren, som man aldrig nogensinde glemmer. Nu er der gået 20 år, og jeg har stadig ikke glemt mit, forklarer han.

