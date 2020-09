Hübbes kæmpe-løn får kritik

Rigsrevisionen revser Det Kongelige Teater for at have ansat balletmesteren og andre chefer til for høje lønninger

Nikolaj Hübbe og flere chef-kolleger sprænger lønrammen for kontorchefer med omkring det dobbelte.

Det skriver Berlingske på baggrund af en aktindsigt.

Derfor får deres arbejdsgiver, Det Kongelige Teater, kras kritik for ikke at have spurgt Finansministeriet om lov til at overskride niveauet for en såkaldt lønramme 37-stilling, da cheferne blev ansat til den høje løn.

Rigsrevisionen påpegede allerede i 2016, at chefernes lønningerne var for høje, og i sidste måned kom Rigsrevisionen atter med en løftet pegefinger.

Cheferne med de for høje lønninger tæller blandt andre Nikolaj Hübbe, skuespilchef Morten Kirkskov og salgs- og planlægningsdirektøren, skriver Berlingske.

De får ifølge Berlingske henholdsvis 1.122.500 kroner før pension, 1.155.972 kroner og 1.143.687 kroner om året.

Derudover skriver avisen, at turnéchefen, forstanderen for Operaakademiet samt to andre chefer er ansat til en for høj løn - dog noget lavere end ovenstående.

Over for Berlingske udtaler Morten Hesseldahl, tidligere teaterchef på Det Kongelige Teater, at teatret skal kunne matche deres udenlandske konkurrenter på lønnen.