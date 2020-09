Hudløst ærlig: Jeg har levet et dobbeltliv

Den nu 58-årige Pusle Helmuth, kendt fra rollen af samme navn i filmene 'Min søsters børn' fra 60'erne, er hudløst ærlig omkring sin opvækst som barnestjerne og de konsekvenser, det havde i hendes liv.

Hun fortæller om oplevelsen af at være 'glemt' og de efterfølgende rebelske år, hvor hun forsøgte af finde sig selv. Det sker i aftenens udgave af 'Til middag hos' - klokken 19 på TV3.

- Det er ligesom Egon i Olsen Banden. Man er en figur, som ikke kunne bruges andre steder. Min identitet var fuldstændig i filmene, og det var som en stor familie, så pludselig kom der et kæmpe tomrum efterfølgende, fortæller Pusle til Ekstra Bladet.

Lige så hurtigt som skuespillerkarrieren startede, lige så hurtigt var den slut. Barndommen var speciel.

- Jeg måtte ikke særlig meget, da jeg var barn, for hvis man faldt og slog sig, ville hele filmen være ødelagt, fortæller Pusle, der bare gerne ville have et 'normalt' liv.

- Jeg blev nok lidt oprørsk og rebelsk, fordi jeg skulle bearbejde alt det, jeg havde været igennem. Uden at forklejne min mor, og det hun gjorde for mig - fik jeg et lidt anstrengt forhold til hende.

Børn må ikke komme i klemme

Frits Helmuth og Jeanne Darville blev skilt få år efter at have fået Pusle. Efterfølgende har hun ikke set meget til sin far, og hun tror, det er, fordi hun minder ham for meget om mor, Jeanne.

Selvom Pusle aldrig havde et tæt forhold til sin far, Frits Helmuth, så tilgav hun ham, at han ikke var mere til stede. På faderens dødsleje blev de genforenet, og de nåede at sige farvel til hinanden.

- Vigtigst af alt er, at børnene ikke kommer i klemme - det kom jeg selv så gevaldigt. Her kommer de voksne altså i anden række.

Næsten prøvet alt

Pusle, der har en datter på 18 år, fortæller, at hun efter at være droppet ud af gymnasiet begyndte at arbejde og har arbejdet lige siden. Først som garderobedame i København, så tjener, så bartender - med tiden er det blevet til en lang række forskellige ufaglærte jobs.

- Jeg var meget tiltrukket af det liv, fordi jeg er et enormt socialt menneske og bare er en glad person, der godt kan lide at være omgivet af mennesker, dans, musik og glæde, fortæller hun og forklarer, at hun som 43-årig blev tiltrukket af sundhedsvæsenet.

- Så blev jeg lægesekretær, og det har jeg været lige siden. Det er det bedste, jeg har gjort for mig selv. Jeg elsker mit job.

I 2019 åbnede hun en restaurant, men det var alligevel ikke for hende.

Dobbelt liv

Dog forklarer hun, at hun aldrig helt har kunne slippe sine rødder film- og tv-verdenen.

- Jeg har også lidt haft et dobbeltliv. Jeg har været med i 'Fangerne på fortet' to gange, jeg har været i 'Masterchef' to gange og diverse quizzer og kommer nu også med i 'Kender du typen til efteråret, og nu 'Til middag hos' også.

Dog har hun en stor drøm, hun endnu ikke har fået indfriet.

- Jeg mangler sådan set bare 'Vild med dans' - det er jeg rigtig ked af, jeg aldrig er blevet spurgt om.