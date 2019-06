Hudløst ærligt billede: - Sådan er kvindekroppen

Realitystjerne og blogger Irina Olsen viser sig gerne frem i bikini på de sociale medier, og det gør hun med et klart budskab.

- Det (er, red.) nogle gange farligt, hvis man har et skønhedsideal oppe i hovedet, hvor man tænker, det kun er sådan, jeg kan se ud, og ser jeg ud på en anden måde, er det forkert. Det er ikke forkert, siger Irina Olsen på sin 'story' til sine 188.000 følgere på Instagram.

- Vi kan ikke se ud, som alle alle. Vi kan kun se ud, som vi gør. Så 'accept it', for det er det rigtige, siger hun videre.

Irina Olsen, som tidligere hed Irina Babenko, vil gerne være ufiltreret på sin Instragram-'story'. Privatfoto

32-årige Irina Olsen, der blandt andet er kendt fra realityprogrammet 'Fristet' og 'Divaer i Junglen', opdagede selv, da hun tog sin sorte bikini på for at sole sig i det varme sommervejr, at der var kommet flere strækmærker til på hendes krop.

Fik bryster sent

Irina Olsen, som har været kunstskøjteløber på eliteniveau, fik sine første strækmærker, da hun begyndte at få bryster som 18-årig.

- Jeg havde en uheldig situation med, at min udvikling bremsede på grund af skøtjning. Jeg havde det bare generelt svært med alt dengang, siger hun til Ekstra Bladet.

- Men strækmærker har aldrig gået mig på. Jeg har altid været meget bevidst om, at mange af os har dem. Det har aldrig været unaturligt. Jeg synes nærmest, det er en del af kvindekroppen, siger hun videre.

Sådan ser Irina Olsens strækmærker ud. Privatfoto

- Er du ligefrem stolt af dine strækmærker?

- Når man har født et barn, så bliver man stolt af ens krop, fordi den har været gennem sådan en vild ting, siger Irina Olsen, der er mor til datteren Allessia Maria Olsen på fire år.

- Jeg havde det helt forfærdeligt med mit udseende, da jeg var teenager. Men de sidste fem år har jeg haft et helt afslappet forhold til min krop. Jeg synes, den er lige, som den skal være, og kroppen ændrer sig, når man er gravid, og den kommer til at ændre sig endnu mere med tiden. Vi kan jo ikke alle sammen ligne nogle på ti år.

Alle har dem

Men måske modsat mange andre er Irina Olsen ikke af ked af sine hvide tigerstriber. Og hun bruger gerne sin platform til at inspirere sine mange følgere.

- Jeg har faktisk gjort det før, så det er ikke første gang, jeg viser mine strækmærker. Sidste gang, jeg lagde det op, blev jeg overrasket over, at mit publikum havde behov for at se det.

Mange kvinder helt ned til 11 år reagerer på hendes 'stories' om strækmærker, fortæller hun. Flere er kede af deres udseende, og de bliver glade af at se Irina Olsen ærligt fortælle om sine fejl.

Irina Olsen er ikke bleg for at vise sin krop frem på de sociale medier. Privatfoto

- Det er jo en del af hverdagen. Det er sommer, og vi har jo allesammen strækmærker.

- Det kan blive så perfekt på Instagram, at man tænker, at man ikke er den eneste, fordi det hele er så poleret, siger hun.

Det er muligt at laserbehandle sine strækmærker. Det har Irina, der senest har været tv-aktuel med programmet 'Beauty Bosserne', ikke behov for at kaste sig ud i.