Hugo Helmig aflyser alle koncerter efter kokain-skandale

Den danske popstjerne Hugo Helmig aflyser alle sine koncerter i 2019.

Det oplyser hans management i en pressemeddelelse.

Aflysningerne sker i kølvandet på, at Hugo Helmig i det seneste år har udviklet et kokainmisbrug, som han har været i behandling for.

'Jeg har fået en personlig indsigt i løbet de sidste par måneder, som jeg bliver nødt til at tage alvorligt, også selvom det har mange omkostninger. Det beklager jeg meget overfor både publikum og arrangører, og jeg kan kun håbe på deres forståelse for beslutningen. Der er ikke noget, jeg hellere ville, end at stå oppe på de store scener denne sommer – men jeg bliver simpelthen nødt til at fortsætte det arbejde med mig selv, som jeg har sat i gang', siger Hugo Helmig i pressemeddelelsen.

Hårdt år

Hugo Helmigs manager, Jakob Sørensen, siger følgende om beslutningen:

'Det har været et utroligt hårdt år for Hugo personligt, men han gennemførte sine forårskoncerter på trods af en stor personlig nedtur og et enormt medietryk oveni. Nu har vi sammen med Hugo vurderet, at resten af året skal investeres i det personlige arbejde, der er sat i værk, og som det ikke vil være sundt at afbryde med en ny række koncerter', lyder det i pressemeddelelsen.

Der er tale om 13 koncerter i Danmark og ni i Tyskland, som nu aflyses - blandt andet koncerter på Roskilde Festival og Jelling Musikfestival. Ifølge Helmigs management er den unge hitmager ked af at måtte skuffe sine fans.

'Der er ikke nogen tvivl om, at det her er den sværeste beslutning, Hugo har truffet i sin karriere. Han har det lidt som en skadet fodboldspiller på vej til en stor slutrunde: Han havde håbet på at blive klar til at spille – men det er han altså ikke blevet. Det er den realitet, vi nu tager konsekvensen af', lyder det fra manager, Jakob Sørensen, i pressemeddelelsen.

Foto: Henning Hjorth

På Roskilde Festivals Facebook-side har de allerede annonceret, at Hugo Helmig ikke kommer til at spille på årets festival 5. juli alligevel på grund af 'personlige forhold', og at de arbejder på at finde en erstatning.

Her vælter det ind med positive tanker til den unge Helmig.

'Ønsker det bedste for dig, Hugo. God og modig beslutning', skriver en på Facebook.

'Klog beslutning. Håber det bedste for dig', skriver en anden.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Hugo Helmigs management, der oplyser, at hverken Hugo Helmig, hans familie eller management har yderligere kommentarer til aflysningerne. Han ønsker derfor heller ikke at oplyse, hvorvidt Hugo Helmig lige nu er indlagt og modtager behandling.

Tilbageholdt af politiet

Tilbage i marts kunne Ekstra Bladet afsløre, at Hugo Helmig var blevet tilbageholdt af politiet og havde tilbragt en nat i detentionen, efter han havde gået rundt i Aarhus kraftigt påvirket af kokain og ude af stand til at tage vare på sig selv.

I den forbindelse bekræftede Hugo Helmigs manager, Jakob Sørensen, over for Ekstra Bladet, at Hugo Helmig det seneste års tid har udviklet et misbrug af kokain og derfor er i behandling, men at han havde fået et tilbagefald.

På grund af tilbagefaldet aflyste den 20-årige popstjerne en koncert i Vejle, men blot få dage efter stod han atter på scenen og fortsatte sin turné med sit debutalbum 'Juvenile' som planlagt.

Her var det ikke til at mærke, at Hugo Helmig blot få dage forinden havde fået et tilbagefald.

- Er jeg den eneste, der har været ung og dum?, spurgte han henvendt til sine fans fra scenen med henvisning til kokainsagen.

Det var et mareridt

Det var angiveligt Hugo Helmigs mor, den kendte forfatter og tidligere model Renée Toft Simonsen, der ringede til politiet og tilkaldte hjælp i forbindelse med sønnens tilbagefald.

Forleden brød hun for første gang tavsheden i kølvandet på Hugo Helmigs kokainmisbrug.

Det skete over for norske VG.

Her lagde hun ikke skjul på, at hans misbrug har taget hårdt på hende og resten af familien.

- For et års tid siden blev han afhængig af kokain. Det har været hårdt. Han har selv ønsket behandling, men i marts havde han et tilbagefald, siger hun i interviewet.

- Han er dygtig, og han er hurtigt blevet en stjerne. Han er også en stor stjerne i Tyskland. Karrieren går godt. Tilbagefaldet var et mareridt. Selvom han er flyttet hjemmefra, er det selvfølgelig en bekymring for mig som mor. Når jeg står i dette, kan jeg ikke forstå, at jeg nogensinde har beskæftiget mig med, hvorvidt han spiste økologisk grød eller ikke, da han var lille, siger hun ærligt.

Politiet undersøges

Forleden kunne Ekstra Bladet afsløre, at kokainsagen nu har medført, at Den Uafhængige Politiklagemyndighed efterforsker Østjyllands Politi, efter en borger ifølge Ekstra Bladets oplysninger har anmeldt ordensmagten for at have lækket fortrolige oplysninger til Ekstra Bladet, der som det første medie bragte nyheden om Hugo Helmig.

Efterforskningschef ved Den Uafhængige Politiklagemyndighed Niels Raasted bekræftede i den forbindelse over for Ekstra Bladet, at en undersøgelse er i gang, men han har ingen yderligere kommentarer.

Det var angiveligt Renée Toft Simonsen selv, der kontaktede politiet, da hendes 20-årige søn var så kraftigt påvirket af kokain, at han ikke kunne tage vare på sig selv sent fredag 8. marts på gaden i Aarhus.

Hugo Helmig aflyste en koncert i Vejle, dagen efter han blev tilbageholdt. Den følgende uge genoptog han dog sin turné i Roskilde.

Hugo Helmig er søn af den kendte popstjerne Thomas Helmig og forfatter og tidligere model Renée Toft Simonsen.

Sagde undskyld

Kort efter nyheden om tilbagefaldet gik Hugo Helmig til tasterne på de sociale medier, hvor han undskyldte over for sine fans.

'Tusind tak for alt den kærlighed og forståelse, jeg har modtaget de sidste par dage. Jeg er dybt taknemmelig, og glæder mig meget til at komme ud og spille i weekenden. Jeg er ked af mine fejl, men ser fremad, og nu skal det handle om musikken. Vejle - undskyld - vi ses en anden gang. Kh Hugo,' skrev han på Instagram.

De seneste år har den unge Helmig haft stor succes. Hans hit 'Please Don't Lie' var det mest spillede nummer på dansk radio i 2017.

Den 20-årige popstjerne har desuden netop afsluttet en større turné i Danmark, Tyskland, Østrig og Schweiz i forbindelse med albummet 'Juvenile'.

