Hugo Helmig bryder tavsheden efter kokainrus

Dagen efter, det kom frem, at musikeren Hugo Helmig tilbragte natten i detentionen, fordi han i en rus af kokain ikke kunne tage vare på sig selv, bryder hovedpersonen nu selv tavsheden og sender en tak.

'Tusind tak for alt den kærlighed og forståelse jeg har modtaget de sidste par dage. Jeg er dybt taknemmelig, og glæder mig meget til at komme ud og spille i weekenden. Jeg er ked af mine fejl, men ser fremad, og nu skal det handle om musikken. Vejle - undskyld - vi ses en anden gang ❤️ kh Hugo', skriver stjernen på det sociale medie Instagram.

Hugo Helmigs manager bekræftede i går overfor Ekstra Bladet, at musikeren de sidste to måneder været i afvænning for et misbrug af netop kokain, og at han natten til lørdag fik et tilbagefald.

- Det, der er sket, er, at Hugo er blevet taget med af politiet natten til lørdag. Det er mere en forvaring end en anholdelse, for han har ikke gjort noget ulovligt. Han har ikke gjort skade på nogen eller forulempet nogen, men han har ikke været i kontrol, og derfor har han overnattet i detentionen til i morges, siger manageren til Ekstra Bladet.

- Hugo er i løbet af det sidste år faldet i et par gange med at tage kokain, og det har vi sammen med ham taget hånd om. Han startede i behandling i starten af det her år, og alt er faktisk gået rigtig godt. Han har udsendt en plade, men det, der sker i går, det er, at han falder i igen, lyder det fra Jakob Sørensen.

Søn af stjernepar

Hugo Helmig er søn af popstjernen Thomas Helmig og den tidligere fotomodel Renée Toft Simonsen. Han debuterede med singlen 'Please Don't Lie' i juni 2017. Singlen fik kæmpe succes og var den mest spillede sang på dansk radio i 2017.

I marts 2018 udgav den unge Helmig ep'en Promise, der blandt andet indeholdt singlerne 'Times of War', 'Hold On' og 'Promise'. Hugo Helmigs debutalbum 'Juvenile', som han turnerer med i øjeblikket, udkom 1. marts i år.

Til sommer skal han optræde på blandt andet Roskilde Festival, Jelling Musikfestival og Smukfest.

Den 20-årige sanger er forlovet med Marie Frølund. Det annoncerede parret tilbage i november sidste år. I oktober samme år flyttede de sammen i en lejlighed Aarhus. Forholdet blev offentligt kendt fem måneder tidligere - i marts 2018.