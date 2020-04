Hugo Helmig smider millioner for 60 kvadratmeter

Hugo Helmig og den 21-årige sangers kæreste, Marie Frølund, kan nu for alvor få en frisk start på deres liv sammen. I sidste uge flyttede de ind i deres nye hus i hjertet af Aarhus. Det skriver HER&NU.

Der er tale om et gennemrenoveret byhus fra 1897 på 60 kvadratmeter med nedgravet spabad og et udhus, som ligger i gåafstand fra Hugo Helmigs forældres, Thomas Helmig og Renée Toft Simonsen, hjem.

Sangeren har betalt 3.275.000 kroner for huset, og han har dermed fået boligen billigere, end da den først kom på markedet. Huset blev oprindeligt sat til salg i august 2019 for 3.599.000 kroner.

I slutningen af marts - umiddelbart efter huskøbet, hvor skødet ifølge Tinglysningen blev underskrevet 22. marts - fortalte Hugo Helmig i et interview med Ekstra Bladet om huskøbet.

Han fortalte, at parrets hund vil hellere have græs end trapper under poterne, og at ham og Marie Frølund trængte til en ny begyndelse, efter hans kokainmisbrug var ved at smadre parrets liv sammen.

Den har de fået nu. Huset, som ligger på en 70 kvadratmeter stor grund, overtog de ifølge Tinglysningen 1. april, og nu er de altså flyttet ind.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Hugo Helmigs manager, Jakob Sørensen, der oplyser, at sangeren ikke ønsker at kommentere huskøbet yderligere.