Hugo Helmig tilbageholdt af politiet i kæmpe kokainrus

Hugo Helmig blev natten til lørdag tilbageholdt af politiet i Aarhus og taget med på stationen, fordi han var kraftigt påvirket af kokain. Han har derfor tilbragt natten i detentionen.

Det bekræfter Hugo Helmigs manager, Jakob Sørensen, over for Ekstra Bladet.

Ifølge manageren har Hugo Helmig de sidste to måneder været i afvænning for et misbrug af netop kokain, og natten til fredag fik den 20-årige hitmager et tilbagefald.

- Det, der er sket, er, at Hugo er blevet taget med af politiet natten til lørdag. Det er mere en forvaring end en anholdelse, for han har ikke gjort noget ulovligt. Han har ikke gjort skade på nogen eller forulempet nogen, men han har ikke været i kontrol, og derfor har han overnattet i detentionen til i morges, siger manageren til Ekstra Bladet.

- Hugo er i løbet af det sidste år faldet i et par gange med at tage kokain, og det har vi sammen med ham taget hånd om. Han startede i behandling i starten af det her år, og alt er faktisk gået rigtig godt. Han har udsendt en plade, men det, der sker i går, det er, at han falder i igen, lyder det fra Jakob Sørensen.

Hugo Helmig er lige nu på turné, men har været nødt til at aflyse en koncert på grund af sit tilbagefald. Foto: Per Lange

Ifølge Jakob Sørensen reagerede Hugo Helmig kraftigt på de stoffer, han tog fredag aften, og derfor besluttede politiet sig for at tage ham med på stationen.

- Kokain er et farligt stof. Det er der ingen, der kan tåle, og det kan Hugo heller ikke. Han bliver underlig af det. Han bliver trist, og han bliver sur, når han gør det. Det var det, der skete i går, og derfor skulle han have hjælp, og det fik han af politiet, som tog ham med, siger Jakob Sørensen og understreger, at Hugo Helmig ikke er blevet sigtet for nogle lovovertrædelser i forbindelse med episoden.

Hugo Helmig har lige nu fuld gang i sin turné, og fredag aften gæstede han Aalborg. Dagen forinden havde han spillet sin premiere-koncert i Herning. Men efter de to shows gik det altså galt.

- Det er jo gået godt for Hugo på det seneste, og hans premiere er gået så godt, og han blev så glad i går efter hans show, og det var så der, det gik galt. Han blev så glad over sin premiere, at det simpelthen gik galt. Så for ham handler det nu om at komme tilbage og få løst problemet, så han kan fokusere på sin musik.

Koncert aflyst

Ifølge Hugo Helmigs manager har de som konsekvens af episoden valgt at aflyse en koncert, der skulle være afholdt i Vejle Musikteater her til aften (lørdag, red.).

- Hugo er meget ked af, hvad der er sket. Han har det, som når man har meget dårlige tømmermænd. Men han er også indstillet på, at vi har aflyst jobbet, som han skulle spille i Vejle i aften på grund af alt det her.

Ifølge manageren fortsætter resten af turnéen som planlagt. Næste koncert er i Gimle i Roskilde på torsdag. Sideløbende skal Hugo Helmig fortsætte sin behandling for sit kokainmisbrug.

Hvad behandlingen helt konkret består af, ønsker Jakob Sørensen ikke at gå i detaljer med.

- Det er noget, Hugo 'dealer' med. Vi ved, han er i gode hænder, og det er det. Vi synes, han skal have ro til at få det fikset.

- Hugo har jo mange unge fans. Er det ikke et skidt signal, han sender til dem med den her episode?

- Han har fået et problem, og han er gået i behandling. Det er også derfor, vi vælger at udtale os om det. Der ligger jo et rimeligt klart signal i det. Det er meget vigtigt at sige, at det er Hugo selv, der har valgt at gå i behandling.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Østjyllands Politi, som ikke ønsker at kommentere sagen.

Hugo Helmig er søn af popstjernen Thomas Helmig og den tidligere fotomodel Renée Toft Simonsen. Han debuterede med singlen 'Please Don't Lie' i juni 2017. Singlen fik kæmpe succes og var den mest spillede sang på dansk radio i 2017.

I marts 2018 udgav den unge Helmig EP'en Promise, der blandt andet indeholdt singlerne 'Times of War', 'Hold On' og 'Promise'. Hugo Helmigs debutalbum 'Juvenile', som han turnerer med i øjeblikket, udkom 1. marts i år.