- Hun er kvinden i mit liv

Den 51-årige Søren Rasted tror ikke, at han nogensinde vil giftes igen efter forholdet til ekskone og kollega Lene Nystrøm.

Det fortæller han i podcasten 'Bucket List', da han bliver spurgt af vært Le Gammeltoft om, hvorvidt han vil giftes igen.

- Det tror jeg ikke. Min ekskone (Lene Nystrøm, red.) og jeg har det rigtig godt sammen. På en eller anden måde vil hun altid være kvinden i mit liv, har jeg i hvert fald indtryk af. Ikke at jeg ikke sagtens kan elske en anden. Men jeg har ikke det behov for at skynde mig ud at finde en, siger Søren Rasted i podcasten.

Søren Rasted vil ikke giftes igen. Foto: POLFOTO/Mogens Flindt

Efter de gik fra hinanden, fortæller han, at han har skåret meget ned på sit arbejde, hvilket har været sundt for hitmageren. Et behov han ikke vidste, at han havde.

- Jeg har altid arbejdet sygt meget, og det var rart at stoppe op et sted og tænke noget mere. Og få noget glæde tilbage over nogle andre ting, som jeg ikke har haft før.

Aqua-ægteparret blev skilt for ca. tre år siden efter 16 års ægteskab. Efter skilsmissen lagde Lene Nystrøm ikke skjul på, at det havde været en hård beslutning. Dertil fortalte hun også, at de fortsat ville forblive gode venner med fokus på at gøre det bedste for deres børn.

Det beviste de for nyligt, da de sammen fejrede datteren Indias konfirmation. Se billedet fra den store dag her:

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Søren Rasted, men det har ikke været muligt.