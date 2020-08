- Hun havde forfærdelige smerter

Dansktopkunstneren Ulla Pia er død. Hun blev 75 år.

Det bekræfter Ulla Pias eksmand, som hun har datteren Karina med, over for Ekstra Bladet, efter Se og Hør i første omgang kunne fortælle den triste nyhed.

Ulla Pia var ramt af alvorlig kræftsygdom, og derfor kommer dødsfaldet ikke bag på dansktop-parret Keld og Hilda Heick, der var nære venner af Ulla Pia.

- Jeg var godt klar over, at hun var meget syg, for jeg har villet besøge hende i de sidste par måneder, men hun svarede ikke mere på sin telefon. Jeg talte med hendes datter, der fortalte, at hun ikke kunne holde ud at tale med nogen, så jeg vidste godt, hvor det bar hen, siger en tydeligt berørt Keld Heick til Ekstra Bladet.

- Jeg er ked af det, men sådan som Ulla havde det, var det næsten det bedste, der kunne ske, for der var ingen vej tilbage, og hun havde nogle forfærdelige smerter. Hun var jo skind og ben til sidst, der var slet ikke noget sul på kroppen, så hun havde intet at stå imod med. Men hold da op, der er en stor, sort plet i mit hjerte. Jeg holdt utroligt meget af Ulla, fortsætter han.

Krævede duet

Keld Heick havde både et privat og et professionelt forhold til Ulla Pia, som han beskriver som 'verdens bedste kollega'. Han skrev blandt teksten til hittet 'Karina'.

Hun var et menneske, der kærede sig om sine nærmeste, oplevede han selv i de gamle monopol-dage, hvor en optræden på tv var en eksponering, der var få forundt.

- Hun tænkte altid på andre. Der var engang, hun skulle i fjernsynet hos Otto Leisner, det var dengang, hvor DR havde monopol. Det var så stort at komme i fjernsynet, for hele Danmark sad og så med. Det var en sankthans aften, men hun sagde til Otto Leisner, at hun kun ville med, hvis jeg kom med, for som hun sagde: 'Jeg synes, vi to skal synge en duet'. Det vidste han ikke helt, om han ville, men så ville hun bare melde fra, forklarer Keld Heick, der kort efter fik et opkald.

- Det endte med, at jeg blev ringet op og spurgt, om jeg havde lyst til at stille op sammen med Ulla, og det havde jeg selvfølgelig. Det var én af mange gange, hvor Ulla viste, at hun var en sindssygt god kammerat og kollega.

Ulla Pia var en af de største dansktopkunstnere i 60'erne og 70'erne. Lørdag døde hun i en alder af 75 år. Foto: Steen Jacobsen/Ritzau Scanpix

Huskede alting

Hustru Hilda Heick mindes også Ulla Pia i utroligt lovprisende vendinger.

- Ulla har været det mest trofaste menneske over for os. Den mest trofaste kollega og ven, vi har også besøgt hende på plejehjemmet, men hun ville ikke have besøg til sidst. Hun ville ikke have, at vi kom og så hende, fortæller Hilda Heick.

Hun fortæller, at parret og dansktopstjernen havde et nært bånd.

- Ulla har været en fantastisk veninde. Hun har husket bryllupper, fødselsdage, og jeg ved ikke hvad. Hun ringede og fortalte, hvordan det gik, og spurgte, hvordan vi havde det. Hun har også været enestående i forhold til Keld og altid hjulpet ham, når hun kunne, siger Hilda Heick og forklarer, at kræften efterhånden havde spredt sig til det meste af kroppen.

- Så vi havde indstillet os på, at det ville ske, men vi er jo jævnaldrende, så jeg synes jo, det er alt for tidligt. Det gør ondt at tænke på, at hun skulle have det så dårligt til sidst. Det fortjente hun ikke.

I sin sidste tid boede Ulla Pia på plejecenteret Lions Park i Nærum, hvor hun var tæt på sin datter, Karina, og børnebørnene, Melina og Silas.