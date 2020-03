Hun vil underholde dine børn

Frustrationerne og uroen begynder så småt at brede sig i de danske børnefamilier, der er spærret inde på grund af corona.

Ludospillet er blevet slidt, de bedste bøger er læst og spilkonsollerne er rødglødende.

Men torsdag middag er der mulighed for at tage de mindste med i teateret - foran computeren selvfølgelig.

Det er skuespilleren Ditte Ylva Olsen', der også er aktuelt i Viaplay-serien 'Hånd i hånd', der sammen med en kollega vil passe dine unger i dag fra klokken 12.30.

Her vil hun spille Jakob Martin Strids populære børnefortælling 'Lille frø' for alle, der har lyst til at se med.

Det var egentlig meningen, at Ditte Ylva Olsen og Stine Q. Pagh skulle have spillet forestillingen for et rigtigt publikum på deres teater, Teater Fantast. Men da det ikke er muligt, har de tænkt alternativt.

- Vi vil rigtig gerne give folk lidt opmuntring i den her tid. Vi har alligevel været tæt sammen de seneste uger, og derfor tænkte vi, at vi godt kunne spille forestillingen sammen bare til et bredere publikum, siger Ditte Ylva Olsen til Ekstra Bladet.

Hun har dog fundet ud af, at det er noget mere omstændigt at lave live-teater.

- Mens resten af Danmark er gået i stå, har vi knoklet med at finde løsninger. Når vi har ringet rundt, har vi kunnet høre folks mere og mere urolige børn i baggrunden, griner hun.

Det er altså i dag ved middagstid, at Ditte Ylva Olsen skal spille 'Lille frø', som kan ses via teaterets Facebook-profil.

- Jeg er simpelthen så nervøs. Vi har spillet den masser af gange før, men altid foran et publikum, som vi kunne spille op af ad. Hvad nu hvis det bliver helt vildt kikset, siger hun.

'Lille Frø' spiller igen lørdag, og så er Ditte Ylva Olsen allerede blev spurgt, om hun er frisk på at gentage forestillingen i næste uge.