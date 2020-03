Huset solgt: Linse taber kassen

Tilbage i oktober 2019 kunne en glad Linse Kessler fortælle, at hun havde købt et dejligt hus i Dragør, hvor hun havde planer om at bo resten af sine dage.

Sådan blev det dog ikke, for 100 dage efter indflytningen besluttede hun at sætte huset til salg igen.

'Familien fra Bryggen'-stjernen havde fundet ud af, at hun er og bliver en lejlighedspige og hører til på Islands Brygge.

Linse kan nu glædeligt fortælle Ekstra Bladet, at det 154 kvadratmeter store hus er blevet solgt. Hun kan dog også afsløre, at hun ikke har fået de 3.525.000 kroner igen, som hun selv købte den gule villa for i sin tid.

- Jeg satte huset 300.000 kroner ned til at starte med, og så endte jeg så med at sætte det yderligere ned. Det er en af de første, der bød på huset, der er endt med at købe det. Men jeg ville også bare gerne af med det. Derfor gik jeg også ned i pris, fortæller Linse.

- Selvom jeg har lagt en del af pengene selv, så er der jo også et stort lån, der skal betales på hver måned, og det ville jeg gerne ud af, nu hvor jeg ikke skulle bo der. Det er et dejligt hus og et dejligt område, men man skal have lyst til at bo i hus, og det har jeg bare ikke, fortsætter hun.

Linse flyttede blandt andet i hus for, at hendes hunde kunne få en have. Hun ser dog intet problem i, at de blot får en masse lange gåture i stedet. Foto: Jonas Olufson

Et stort afslag

På ejendomsmæglerens hjemmeside fremgår det, at Linses hus blev solgt for 3.050.000 kroner, og hun har dermed solgt det for 475.000 kroner færre, end hun selv gav for det i oktober. Det tager hun dog ikke så tungt.

- Der er ikke noget at gøre ved, at jeg har tabt på det. Sådan er livet bare. Det koster også at have det stående, når jeg ikke bor der, og jeg havde heller ikke lyst til at leje det ud. Så skulle jeg jo stadig betale terminer, reparationer osv. Det skulle bare afsted, forklarer 'Familien fra Bryggen'-stjernen.

- Det er bare skide dejligt, at det nu er solgt. Jeg fortryder ikke, at jeg købte det, for nu ved jeg, at jeg ikke behøver at stræbe efter at bo i hus. Det har jeg altid tænkt, at jeg skulle, når jeg blev en bestemt alder, men nu ved jeg, at det ikke er noget for mig, og jeg elsker at være tilbage i mit gamle hood, fortsætter hun.

- Jeg betaler 5900 kroner om måneden inklusiv varme for lejligheden, så det er også bare dejligt, at det ikke er mere. Det er en skøn lejlighed, og her tænker jeg at blive boende i fremtiden. Det er i hvert fald min plan nu, at jeg ikke skal flytte mere, tilføjer hun.

Linse vil ikke fortælle, hvor hun præcis er flyttet hen nu, men hun afslører, at vi får det at se i den kommende sæson 'Familien fra Bryggen'.

