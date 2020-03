Husker du 'Buttplug-Danni'?: Nu afslører han stor nyhed

Selvom vi lige nu lever i en tid, hvor coronakrisen er på alles læber, så har den tidligere kendisfrisør Danni Sigen i den grad noget at smile af.

I slutningen af juli bliver han nemlig far for første gang.

Det afslører han på sin Facebook-profil.

'I den her knap så rare tid er det en stor glæde at kunne skrive; vi skal have en lille dreng (Doodool tala) i slutningen af juli. Jeg skal være far. Det er jo den vildeste følelse, man får indeni', skriver han.

Til Ekstra Bladet fortæller han, at han ser frem til den nye rolle som far.

- Jeg er meget overvældet. Det er fantastisk. Det er noget, jeg har tænkte over, at jeg gerne ville i et par år. Så det er en meget mærkelig følelse. Jeg er virkelig glad, men man bliver også bekymret, for man kan jo ikke lade være med at tænke over, om man bliver en god far, og hvordan verden ser ud på den anden side af alt det her corona, siger han og fortsætter:

- Jeg har en nevø på tre år, og siden han kom til, har jeg tænkt, at jeg virkelig genre ville være far selv, og så mødte jeg en fantastisk kvinde. Vi er flyttet på landet sammen i Holmegaard tæt på Næstved, og vi har allerede indrettet børneværelse, siger han.

Der er sket en del med Danni de sidste år. Sådan her ser han ud i dag. Foto: Privat

Ikke kærester

Danni Sigen venter barn med en kvinde, der hedder Pouya. De to lever sammen som par, men er ikke kærester.

- Vi har været i fertilitetsbehandling, men det lykkedes ved den første inseminering, og det var bare fantastisk. Vi kunne bare mærke lykken, siger Danni Sigen og fortsætter med at fortælle om sit forhold til Pouya:

- Jeg plejer at sige, at vi lever ligesom et ægtepar, men har ikke sex. Vi er partnere, men er ikke sådan kærester. Vi har hver vores soveværelse, mens ellers gør vi alt sammen, og på den måde er vi jo også i et parforhold og er en moderne regnbuefamilie.

Danni Sigen vakte før i tiden stor opsigt, når han dukkede op på den røde løber. Foto: Mogens Flindt

Ifølge Danni Sigen vil der med tiden være plads til, at der kommer kærester til i deres hus på landet.

- Vi går ind i det med åbne arme. Vi bor i et hus på 180 kvadratmeter, så der er plads til partnere. Vi venter et barn i slutning juli, så jeg dater ikke nu. Men der er bestemt plads til det i fremtiden. Det er vi meget åbne for at tale om.

Danni Sigen var tidligere en kendt person i den danske realityverden, der festede og gav den gas og dukkede op på den ene røde løber efter den anden.

Blandt mange blev han ligeledes kendt som Buttplug-Danni efter en vild eskapade til Reality Awards i 2016.

Danni glæder sig til at blive far for første gang og starte sin egen regnbuefamilie. Foto: Mogens Flindt

Her puttede han nemlig et vibrerende æg i bagenden på sig selv. Snoren til ægget faldt dog hen ad aftenen af, og Danni måtte akut på hospitalet for at få ægget ud.

Ifølge Danni Sigen er han dog færdig med det vilde festliv, som han tidligere har levet.

- Livet her på landet er noget meget andet end mit liv på Amager. Hvis du havde spurgt mig om det her på en rød løber, og om jeg ville være her i dag, ville jeg have grinet, men da jeg endte i det, fandt jeg ud af, at det var vejen for mig. Jeg har haft det sjovt og har gået i byen. Nu er jeg klar til et nyt kapitel. Og nu bager jeg og sylter og går i skoven. Hele molevitten, siger han med et grin og tilføjer:

- Jeg er lykkelig i mit liv nu. Det var skæbnen, der førte mig herhen. Man må sige, at jeg har trukket stikket.