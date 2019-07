Husker du Daghan? Det laver han i dag

Vi skruer tiden tilbage til 2011.

'Paradise Hotel' er på sit højeste, da de nye deltagere skal forsøge at leve op til en legendarisk sæson året forinden, hvor profiler som Peter 'Ulven' Birch og Amalie Szigethy har sikret programmets højeste seertal nogensinde. En svær opgave, men ikke umulig skal det vise sig.

For ind på hotellet tjekker et hav af profiler. Blandt de største det år er Daghan Bilgisu.

Den selverklærede alfahan gør en dyd ud af at spille spillet og lade de andre vide, at han er hotellets konge. Nogle ser ham som en arrogant nar, andre hylder ham for hans direkte facon, men det var umuligt ikke at have en holdning til den markante skikkelse.

Daghan og Regitze til finalen på 2011-sæsonen. Foto: Jakob Jørgensen

Det blev til en finale, som Daghan Bilgisu og Christina Frandsen dog tabte til Nick Bisgaard og Tina Madsen. Senere gled han langsomt ud i glemslen indtil torsdag aften, hvor han pludselig var at finde til årets 'Paradise Hotel'-finalefest.

- Jeg er blevet inviteret, fortæller han til Ekstra Bladet og understreger.

- Jeg er ikke tilbage, men jeg er til stede.

Bliver stadig genkendt

Privat er Daghan forlovet og bor i København.

- I dag arbejder jeg som sikkerhedskonsulent, men jeg skal tilbage i ejendomsmæglerbranchen. Ellers hygger jeg mig og bor på Østerbro. Nyder livet, siger han.

Selvom vi skal helt tilbage til 2011 for at finde hans sæson af 'Paradise Hotel', så husker fans af programmet ham stadigvæk, fortæller han, da Ekstra Bladet spørger, om han stadig bliver genkendt på gaden.

- Ja, haha. 10 år senere. Det er lidt voldsomt. Men som du nok kan se, så er I her jo. Det er, som det er. Jeg er jo bare mig selv, og hvis folk gerne vil over og sige hej, så er de da velkommen. Jeg har jo været med i noget, der har været på tv, så jeg kan godt følge dem. Det er bare med et smil og imødekommende.

I videoen over artiklen kan du høre Daghan fortælle, at han godt kan lide udfordringerne ved at lave tv, men der er særligt én ting, der holder ham tilbage.