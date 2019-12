Husker du Martine fra 'Julestjerner'? Her er hun i dag

Det var en god blanding af hårdt arbejde og en fed oplevelse, da Martine Ølbye Hjejle for syv år siden spillede hovedrollen som Sus i DR-julekalenderen 'Julestjerner', der bliver genudsendt i år.

Sådan husker den nu 21-årige kvinde tiden med optagelserne af Wikke og Rasmussens fortælling i 25 afsnit fra Brorfelde og omegn.

- Optagelserne varede et halvt år. Og mange af dagene var det fra klokken seks om morgenen, husker Martine Ølbye Hjejle.

Martine Ølbye Hjejle bliver stadig genkendt som Sus.

Hun var 13 år og gik i 8. klasse, da julekalenderen skulle i kassen, og selvom det i den alder begynder at spidse til med karakterer og eksamener, så gav hendes lærer klar grønt lys til, at hun skulle forfølge sin drøm.

- Det var ok. Bare jeg passede mine lektier, griner skuespiller-spiren, der brugte pauserne mellem optagelserne sammen med børnepasserne på settet til at få fulgt op på pensum fra skolen.

- Måske gik jeg glip af nogle ting, men ikke noget, jeg har kunnet mærke. Til gengæld lærte jeg en masse. Jeg husker det som en virkelig fed tid - men også hård.

- Der var nogen, der var afhængig af en. Man skulle levere et stykke arbejde. Men det var en fornøjelse. Wikke og Rasmussen kan bare noget, som ingen andre kan, siger hun.

Når hun en gang i mellem var tilbage på sin skole, mærke hun kun opbakning og støtte fra sine klassekammerater, der fik små roller som statister i 'Julestjerner'.

Helt sådan var det ikke helt, da Martine Ølbye Hjejle havde sin første rolle i en tv-serie.

- Da jeg spillede med i DR-serien 'Lykke', var det lidt sværere. Det var i de yngre klasser, og jeg kunne jeg måske godt få en kommentar, hvis der var nogen, der var misundelige. Men det var ikke noget, der fyldte noget for mig. Det var før de sociale medier, - og det er jeg glad for, siger hun.

Martine Ølbye Hjejle har ikke opgivet drømmen om at blive uddannet skuespiller. Til januar søger hun for tredje gang ind på Skuespilskolen.

- Jeg har altid interesseret mig for film og skuespil, men det er en hård branche. Man skal virkelig kæmpe for det. Derfor har jeg lagt det lidt på hylden og er gået i gang med en anden uddannelse. Men kommer jeg ind, griber jeg chancen, siger Martine Ølbye Hjejle og fortæller, at der kun kommer omkring 21 ind på skolen om året. Op mod 1000 forsøger at komme igennem nåleøjet.

Martine Ølbye Hjejle drømmer om roller i en Sci-fi-film eller i en krimi. - Gerne noget mere udfordrende end bare en teenagepige, som jeg tit har spillet, siger hun. Privatfoto

- Lige nu læser jeg til lærer på Campus Carlsberg. På længere sigt vil jeg gerne læse pædagogik på universitetet, men først skal jeg have noget erfaring som lærer. Jeg vil gerne arbejde med mennesker - gerne med unge.

- Jeg ved godt, at det lyder ret kliché-agtigt, men det er Danmarks fremtid, det handler om. Jeg synes, at det er vigtigt, at børn har de samme muligheder for dannelse og uddannelse. Det brænder jeg for, siger hun.

Uanset om det bliver uddannet lærer eller skuespiller, der først kommer til at stå på Martine Ølbye Hjejles cv, så føler hun ikke, at den anden ting er spildt.

- Teater og lærer-uddannelsen går hånd i hånd for mig. Det der med at fylde et rum og gøre ting interessante er det samme. Jeg er ikke bange for at stille mig op foran mange mennesker, og det skal man kunne begge steder, siger hun.

Slyngveninde med ny julekalender-stjerne

Der er smæk på julekalender-streamingen hjemme hos Martine Ølbye Hjejle i år.

Sammen med sin kæreste ser hun 'Julestjerner' med sig selv i hovedrollen, for han har aldrig set de 25 afsnit før.

- Jeg har lidt svært ved at se på mig selv, men han synes, jeg er pisse god. Selvfølgelig, siger hun med et smil.

Derudover ser Martine Ølbye Hjejle 'Tinka og kongespillet', hvor en af hendes rigtig gode veninder spiller med.

- Viilbjørk, der spiller Falke i julekalenderen, og jeg er veninder. Og så har vi samme fætter og kusine, fortæller hun.

22-årige Viilbjørk Malling Agger er datter af skuespillerne Søren Malling og Petrine Agger.

Foto: Per Arnesen/TV2



Martine Ølbye Hjejle om:

Rasmus Bjerg:

Han er mega sjov og en fantastisk medspiller. Han hjalp mig virkelig på vej. Rasmus er en skøn, skøn mand.

Martine Ølbye Hjejle med sine tv-forældre Rasmus Bjerg og Szhirley. Foto: DR

Hun er verdens største energibombe. Jeg kan huske, at det var dejlig at tale med hende under optagelserne - sådan pige til pige. Hun var en god ekstra mor, som jeg så op til. Jeg synes, at hun er for sej og meget omsorgsfuld.

Birthe Neumann:

Vi havde ret mange scener sammen. Jeg har altid syntes, at hun var en fantastisk skuespiller.

Birthe Neumann går efter guldet i bakken i 'Julestjerner'. Foto: DR

Troels Lyby:

Jeg havde set ret mange danske film med ham, jeg var lidt starstruck, da jeg mødte ham. Han er for fed. Super sød og god at arbejde sammen med.

Troels Lyby er konstant på røven i 'Julestjerner'. Foto: DR

Marie Boda:

Hun er så sød. Jeg kendte hende lidt i forvejen gennem fælles venner. Hun er så dygtig og smuk.

Foto: Jonas Olufson

Navnet lyver ikke: I familie med Iben

Talentet for skuespil ligger muligvis i Martine Ølbye Hjejles gener. I hvert fald er hun i familie med en af Danmarks store stjerner.

- Iben Hjejle er min mors kusine, fortæller hun.

Ifølge Martine Ølbye Hjejle har familierelationen ikke betydet noget for hendes adgang til skuespil-verdenen.

- Nej, hun har ikke banet vejen eller noget. Men det er altid interessant at hente inspiration fra andre, der har samme interesse, siger hun.

Foto: Stine Tidsvilde

Martine Ølbye Hjejle understreger, at det også er værd at holde øje med Anton Hjejle, der blandt andet spillede hovedrollen i DR-serien 'Liberty'.

- Anton er for sej. Han kommer til at lave store vilde ting, vurderer Martine Ølbye Hjejle.

Anton Hjejles far er fætter til Iben Hjejle.

Blå bog

Martine Ølbye Hjejle

21 år

Bor i København

Har spillet med i 'Lykke', 'Julestjerner' og 'Krummerne'

Har lagt stemme til Isabella fra 'Phineas og Ferb' og til figurer i 'Gurli Gris'-universet.