Husker du Mille fra 'Paradise'? Her er hun i dag

I 2014 tonede Mille Lentz frem på skærmen, da hun medvirkede i tiende sæson af 'Paradise Hotel'.

To år senere fandt hun sammen med den ti år ældre 'For lækker til love'-stjerne Kay Hansen, og de to fik en søn, Milton, sammen i januar 2017.

Blot tre måneder efter gik det dog galt mellem dem, og de besluttede at gå hver til sit.

Mille, som vi husker hende fra 'Paradise'. Foto: Mogens Flindt/Ritzau Scanpix

Sidenhen har vi ikke hørt meget til hverken Kay eller Mille, men nu er reality-baben klar til at fortælle om, hvordan det går med hende og sønnen i dag.

Mille og Kay, da de stadig var sammen. Privatfoto

- Milton er lige blevet tre år, og det går rigtig godt. Kay og jeg bor jo ikke sammen, faktisk i hver vores ende af landet, men det fungerer, og vi har det godt. Vi er bedre som venner, og det skulle vi nok altid bare have været, fortæller Mille til Ekstra Bladet.

- Jeg er single, og jeg synes egentlig heller ikke, jeg har tid og lyst til en kæreste, fortsætter hun.

Mille afslører dog, at vi inden længe kan se frem til at se hende på skærmen, hvor hun leder efter kærligheden.

- Det er seks år siden, jeg var med i 'Paradise', men det betyder ikke, at man ikke kan få mig at se på tv igen. Faktisk kommer der snart noget mere med mig. Det er et mindre program, som jeg faktisk allerede har fortrudt. Jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder eller hvilken kanal, det kommer på, men det handler om dating, afslører hun.

Millle, som hun ser ud i dag. Privatfoto.

