'Hvem fanden ringer kl. 8 om morgenen?': DR-journalist fyret over telefonen

I dag bliver sparekniven svinget i DR, hvor de ansatte for alvor kommer til at mærke konsekvensen af medieforliget. Op mod hver syvende medarbejder står til at miste jobbet, inden dagen er omme.

En af dem, der er blevet opsagt her til morgen med et opkald fra sin chef, der overrakte ham den triste nyhed, er journalisten Rasmus Mark Pedersen.

'Da telefonen ringede for et øjeblik siden, var jeg godt klar over, at den var gal. Mit navn står på den lange liste af medarbejdere, der ikke længere skal være i DR. Det er naturligvis noget rigtigt lort', skriver Rasmus Mark Pedersen i et Facebook-opslag.

DRamatisk dag i vente: Farvel til flere hundrede ansatte

Han fortæller til Ekstra Bladet, at telefonen ringede klokken 08.01, og han fik en chef i røret, han ikke kendte, der skulle fortælle den triste nyhed.

- Klokken 08.01 ringede min telefon fra et nummer, jeg ikke kendt. En ny chef jeg ikke kendte før, der havde fået den udsøgte ære at fyre mig,' fortæller han til Ekstra Bladet.

Rasmus Mark Pedersen har tidligere arbejdet på Radio24syv, Newspaq og DR. Selvom han er blevet afskediget her til morgen, så er han ikke bitter på nogen måde. Det fortæller han til Journalisten.

- Jeg er en meget lille brik i det her spil. Jeg forstår godt, at der skal tages en politisk beslutning om at spare. Jeg synes selvfølgelig, det er ærgerligt, at man har gjort det, og jeg synes også, det er ærgerligt, mine nærmeste chefer er kommet til den beslutning, jeg skulle fyres. Hvis det ikke var mig, så var det en anden, så det er jo fint nok, fortæller Rasmus til Ekstra Bladet.

