Hylder Bundesen: - Han var pissehamrende sjov

- Jeg vil huske en mand, som er en af de mænd, jeg har grinet højest og længst med, siden jeg lærte ham at kende i midten af firserne. Han var så pissehamrende sjov.

Sådan fortæller Dan Rachlin om Michael Bundesen efter nyheden om Shu-bi-dua-forsangerens død.

Bundesens liv i billeder

Vigtig historie

De to lavede i 2017 en podcast ved navn 'Ærlig Talt', som handlede om Shu-bi-duas historie og om Michael Bundesen selv.

- Jeg er selvfølgelig i sorgens stund super glad for, at jeg var så pissehamrende irriterende, stædig og plagende overfor ham for tre år siden, så det lykkedes mig at lave den podcast, hvor han fortæller om sit liv og Shu-bi-dua, fordi i princippet gad han slet ikke.

- Det lykkedes ikke desto mindre, og det er jeg selvfølgelig super glad for, fordi det er en vigtig pointe, at nogle af vores helt store personligheder helst selv skal fortælle deres historier, i stedet for at idioter som dig og mig skal fortælle dem, siger Dan Rachlin.

Michael Bundesens sygdom gjorde det dog til tider svært at gennemføre, men de holdt ved.

- Det var en meget prøvende og følelsesladet tid, fordi han blev træt efter tre kvarter, men det var mig magtpåliggende at få lavet den serie og få ham til at fortælle den historie, uden at det skulle være en sygdomsberetning, men at få den fortalt af en stemme, som jo næst efter Kim Larsen er den stemme, som betyder mest for i hvert fald voksne generationer i forhold til, hvad vi har hørt det sidste snart halve århundrede.

- Når man har fået, som han havde, to kraftige blodpropper, så bliver man træt. Men det hører også med til historien, at han var en sindssyg fighter, og han kæmpede jo indtil for ikke så længe siden for at komme til at gå igen.

Selvom det aldrig lykkedes Bundesen at komme til at gå igen, så var hans fighterånd imponerende, fortæller Rachlin.

- Han har jo fysisk trænet, siden det skete i 2011, i en sådan grad at vi andre har kigget op med en kæmpe beundring på en fuldstændig uvirkelig fighter i forhold til at prøve at komme tilbage. Han havde klare ambitioner om at komme til at gå igen, og han ville også stå på en scene igen. Det kom han jo ikke, siger Dan Rachlin.

Pisse sjov

Når det kommer til Michael Bundesen, så er det særligt humoren, Dan Rachlin vil huske.

- Hans omgang med det danske sprog, hans ordspil og hans måde at kommunikere på var pisse sjov og pisse opfindsom. Mange af de vilde ordspil, som Shu-bi-dua var kendt for, også blandt yngre generationer, dem var han ophavsmand til, siger han.

Nogle ting var de dog også uenige om, men det skyldtes deres forskellige personligheder.

- Altså han syntes, det var fuldstændig ulideligt, at jeg skal udtale mig om alt muligt hele tiden.

- Han havde den opfattelse, at bare fordi han var en kendt og elsket sanger, så behøvede han ikke fortælle, hvad han skulle have til jul, eller hvem han stemte på. Men sådan er det jo, når man er venner, så kan man godt have forskellige udgangspunkt til ting her i livet.

- Var det, fordi han selv var en privat person?

- Ja, han var en meget privat person. En ekstremt privat person. Han har jo - fuldstændig som Larsen i virkeligheden - forsøgt at holde børn og koner eller nye kærester helt ude af ligningen, og det er jo lykkedes i ret stor stil.

- Så den måde, som jeg og alle andre stiller op på den røde løber, det var slet ikke ham overhovedet.

Michael Bundesen døde søndag efter kort tids kræftsygdom.