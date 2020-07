Hyldes for højlydt nabospøg

Tidligere på ugen blev Asger Aamunds naboer i Tisvildeleje formentlig blæst ud af sengen, da den 80-årige erhvervsmand tog drastiske midler i brug, i hvad han selv kalder en 'happening'.

Han er træt af unge, der spiller høj musik til langt ud på natten, og derfor valgte Asger Aamund i selskab med radiostationen Radio Lejet at lade tonerne fra Den Røde Hærs krigsmarch 'Den hellige krig' brage for fuld volumen ud ad et par højtalere i haven.

- I nat blev jeg blæst ud af en tung basgang klokken 2.40 midt om natten, og så tænkte jeg, nu kan det være nok, nu må jeg statuere et eksempel og vise dem, at det ikke går i længden, sagde han i den forbindelse.

Hævner sig på larmende naboer

Selvom Aamunds noget offensive strategi måske ikke er faldet i god jord hos alle hans søvndrukne naboer, vækker den stor begejstring på Facebook.

'Det er intet mindre end genialt. Stor respekt til Asger Aamund, så kan de sgu lære at vise hensyn,' skriver en Facebook-bruger.

'Han er det sejeste menneske og hans attitude i videoen er så fantastisk, og hold kæft det er godt gået,' skriver en anden.

En tredje bruger har et forslag til, hvad man ellers kunne have spillet.

'Sådan. Gjorde alle støjplagede i Danmark det et par timer hver morgen, mon så ikke at selv de støjtåber vil begynde at fatte bare lidt. Foreslår skotsk march musik næste gang, intet vindue kan holde sækkepibe hylene ude, de skær lige ind i trommehinden. Fed morgenvækning til den type egoister!', skriver brugeren.

Erhvervsmanden Asger Aamund er gift med tidligere model og tv-vært Suzanne Bjerrehus. Foto: Mogens Flindt

Helt naturligt

Det er dog ikke alle, der er helt tilfredse med Asger Aamunds metoder i nabokrigsførsel.

'Et godt eksempel på det helt naturlige; At unge og gamle, heldigvis lever helt forskellige liv. Asger har selv festet. Skal de unge nu holde kæft og gå i seng fordi Asger er blevet gammel,' skriver en Facebook-bruger.

Asger Aamund selv maner dog til besindighed, da Ekstra Bladet taler med ham.

- Det var ikke nogen hævnaktion. Jeg altid haft et godt forhold til naboerne i de mange år, jeg har haft sommerhuset her. De har været søde og venlige og hjælpsomme naboer. Det har kun lige været en enkelt gang eller to, at de har fyldt huset med unge mennesker, der virkelig har fyret den af, siger han og slår samtidig fast, at det ikke var andet end en 'lille for sjov happening'.

Har hjulpet

Ikke desto mindre lader marchmusikken dog til at have gjort indtryk på de støjende naboer.

- Jeg har ikke hørt noget, og der heller ikke været høj musik siden, så måske har de taget det som en lille påmindelse, siger Asger Aamund.

Erhvervsmanden er tilfreds med, at hans opråb er blevet hørt.

- Det er jeg også glad for, for jeg gør jo også meget ud af at skåne dem for larm og ballade her, så jeg er glad for, at vi har genoprettet det gode naboskab, siger han.