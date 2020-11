Hyldes som knaldekonge

Realitydeltageren Asbjørn Nielsen havnede i et stormvejr, da han i sidste sæson deltog i 'Ex on the Beach' og bramfrit proklamerede, at der var orgasmegaranti, hvis man havnede i kanen med ham.

Det gjorde deltageren Louise Jensen, der dog kunne fortælle, at orgasmegarantien ikke altid holdt hos den ellers så selvsikre koldingenser.

Det gjorde både Asbjørn Nielsen ærgerlig og lidt bedrøvet, og det kulminerede i et kæmpe skænderi deltagerne imellem, som Robin Christensen beskrev således over for Ekstra Bladet:

- Det stak helt af. Jeg kommer ind til en diskussion, jeg overhovedet ikke fatter hat af til at starte med. Der blev løjet lidt her, og der var ikke nogen orgasme der. Det var fuldstændig latterligt.

Hylder Asbjørn

Men nu får Asbjørn en håndsrækning fra en, der bør vide, hvad hun taler om. Søndag havde 'Ex on the Beach - All Stars' premiere, hvor Tabita Thinggaard er på deltagerlisten, og da Ekstra Bladet møder hende i forbindelse med optagelserne lægger hun ikke skjul på, at der er nogle særdeles velkendte ansigter i startcastet.

- Jeg har jo en del ex'er herinde allerede. Jeg har Asbjørn, som jeg hyggede med for ikke så lang tid siden, men han er bare min gode ven nu. Og så er der Frederik, som jeg også har hygget med, når vi har været stive i byen, og så har der været lidt med Jeppe også, siger hun.

- Hvem var bedst?

- Det var Asbjørn. Han har sgu den der orgasmegaranti. Det har han, og det er fedt. Men det er ikke noget, man skal sige til ham, for det kan han ikke styre, men så må han læse det, siger Tabita Thinggaard og fortsætter sin hyldest af manden, der kalder sig selv for 'Tyren'.

- Asbjørn er en womans pleaser, og man kommer ikke til at fortryde det, hvis man er sammen med ham, så ladies go for it. Jeg håber virkelig, han kan styre det, når han læser det her, griner hun.

Tabita har gode erfaringer med Asbjørn og anbefaler andre at prøve en tur. Foto: Janus Nielsen

Forklarer comeback

Tabita Thinggaard har store forventninger til den nye sæson, fortæller hun, og selvom hun tidligere har udtalt, at hun var færdig med at lave realityfjernsyn, så krævede det ikke det store at overtale hende til at gøre comeback.

- Det var sgu nemt at overtale mig. Jeg har sagt, at jeg var færdig med at lave reality, men det ændrede sig, da jeg blev ringet op og spurgt, om jeg ville have en sæson mere. Det ville jeg godt.

- Det krævede ikke mere end det. Jeg skulle egentlig i gang med noget uddannelse, så det blev jeg nødt til at sætte på hold. Man kan ikke sige nej til 'Ex', siger hun.

- Jeg synes, det er et super privilegium, at jeg er blevet spurgt. Jeg har glædet mig vanvittigt meget, der skal festes og smadres igennem.

Hvordan det går Tabita, Asbjørn og de andre deltagere i 'Ex on the Beach', kan ses på streamingtjenesten Dplay.

Startcastet Asbjørn 'Tyren' Nielsen Kevin Sarpong Frederik Skovbjerg Jeppe Bøg Risager Louise Balling Jensen Tabita Thinggaard Sidsel Borg Line Maria Busk Derudover deltager de to for offentligheden ukendte Amalie og Jonas

