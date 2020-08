Hyldes vidt og bredt: - Det er totalt misforstået

Sofie Linde har fået en del opmærksomhed på de sociale medier efter Zulu Comedy Galla. Her hyldes hun blandt andet for sit mod

Det gik ikke stille for sig, da 'X Factor'-værtinde Sofie Linde var vært for Zulu Comedy Galla i Operaen onsdag aften.

Her startede hun med at afsløre, at hun og ægtemanden, DR-vært Joakim Ingversen, ventede deres andet barn. Det skete vel at mærke ved, at hun hev op i sin fine kjole og viste sin struttende mave frem.

Men afsløringerne stoppede ikke der.

I den mere dystre afdeling fortalte 30-årige Sofie Linde fra scenen, at hun i begyndelsen af sin karriere var udsat for sexchikane og afpresning.

- Jeg har mødt mange mænd, der var pisse ulækre. Jeg vil ikke ødelægge den gode stemning, så jeg skal nok lade være med at være specifik, sagde hun og fortsatte:

- Da jeg var 18 år og startede på DR. Jeg skulle til julefrokost. Havde glædet mig enormt meget. En stor tv-kanon kommer over til mig og siger til mig, at hvis jeg ikke sutter hans pik, så ødelægger han min karriere. Jeg sagde nej. Jeg er ret sikker på, at du kigger på mig nu. Det gik jo meget godt alligevel, forklarede Sofie Linde til det måbende publikum i salen.

Ikke nok i løn

Ud over den voldsomme oplevelse brokkede Sofie Linde sig også over, at hun ikke får nok i løn på TV2. Hun fortalte, at hun lige har været til lønsamtale på 'X Faktor' og bad om at få halvdelen af, hvad dommer Thomas Blachmann tjener.

- Jeg bad ikke om en husbåd, jeg bad om en jolle.

Sofie Linde fik stående applaus efter sine udtalelser. Foto: Ekstra Bladet

Men det fik hun ikke.

Sofie Linde forklarede også følgende:

- Vi kan godt lege den leg, at der ikke er forskel på mænd og kvinder. Det kan vi godt lege. Men det er bare ikke rigtigt, lød det fra tv-værten, som også sagde, at TV2-chefen havde sagt, at hun ville blive den bedst betalte kvinde.

Udtalelserne gav stående applaus fra salen og har efterfølgende også skabt stor omtale på de sociale medier. Her hyldes Sofie Linde blandt andet for sit mod til at stå frem med sine personlige historier.

'Sofie er en kvinde med stort K, respekt for når de rigtige og troværdige står frem og fortæller de historier. Det er vigtigt med den åbenhed. Nu er hun jo blevet voksen og mor, så hun har sikkert fundet tidspunktet korrekt til at dele. Og heldigvis er det kun et fåtal af mænd der har disse føj sider. Håber ham hun omtaler har set dette og genkender sig selv', skriver en, mens en anden fortsætter:

'Du har min dybeste respekt. Tak for dit mod'.

'Godt brølt! og uanset køn - skal vi ikke tvinges til ydelser for at komme frem', skriver en tredje.

Sofie Linde på scenen til Zulu Comedy Galla. Foto: Mogens Flindt

'Det er totalt misforstået'

Også flere af Sofie Lindes kendte kolleger og bekendte har været til tasterne på de sociale medier. Blandt andre dj og radiovært Dan Rachlin.

'Jeg bifalder 100% Sofie Lindes’ udtalelser, historie, da hun som vært på Comedy Galla fortalte om egne oplevelser med klamme mænd, eller som minimum én klam mand i tv-branchen. Det er totalt misforstået form for kammerateri, når visse mænd holder sammen og tæt, og dækker over overgreb, vedvarende uønskede ‘kække’ bemærkninger, opfordringer og sjofle vittigheder', skriver han og fortsætter:

'Man kan spørge sig selv om hun i virkeligheden ikke skulle have sat navn på, således at alle de mænd i tvbranchen, som kender til grænser og acceptabel opførsel kan gå fri. Når en erfaren, voksen mand kommer med utvetydige, seksuelle ønsker, krav eller drømme overfor en nystartet 18årig pige, er det IKKE en flirt eller et uskyldigt forsøg på kontakt eller sex.Det er uacceptabel opførsel, der bør kvitteres med en fyring, en medarbejdersag, eller som minimum en afsløring', lyder det.

Dan Rachlin er en af dem, der sender kærlige hilsner i retning af Sofie Linde. Foto: Krestine Havemann

'Jeg vil fandeme ikke være på hold med de mænd, som under dække af alder, status, fysik og magt forsøger at tiltvinge sig et knald, blowjob eller andre ydelser hos piger og kvinder, som ikke har modet til at sige fra!', afslutter Rachlin.

Også andre kendte jubler over Sofie Lindes udtalelser.

Heriblandt sangerinde Stine Bramsen.

Andre er dog væsentligt mere kritiske og påpeger blandt andet, at Sofie Lindes opråb virker som et råb på opmærksomhed.

'Skægt næsten alle kendte har en grusom fortid og har være udsat for altmuligt, nogen gange tror jeg et er mangel på opmærksomhed', skriver en for eksempel.

Her viser Sofie Linde sin gravide mave frem. Foto: Mogens Flindt

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Sofie Linde, men det har i skrivende stund ikke været muligt. Ekstra Bladet arbejder ligeledes på at få en kommentar fra DR og TV2.