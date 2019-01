I aften går det løs: Ekstra Bladet sender Reality Awards 2019

Fra klokken 18.30 kan du følge årets vildeste prisuddeling direkte her på sitet

Det er i år sjette gang danske reality-deltagere lader sig hylde i et storstilet awardshow, der bare er lidt vildere, sjovere og mere uforudsigeligt end andre danske prisuddelinger.

I år bliver hele showet på eb.dk, og hvis man skal tro arrangør Kit Nielsen, er der god grund til at se med fra klokken 18.30.

'Det har været et fantastisk Reality år, så mange nye programmer og deltagere. Reality Awards bliver større end nogensinde før. Jeg glæder mig til at hylde alle de farverige deltagere, lige fra Gift ved 1. Blik, Familien fra Bryggen, Paradise mm, jeg er sikker på det bliver meget underholdende', lyder Kit Nielsens egne forventninger til Reality Awards 2019, som du kan se her på sitet.

Reality Awards har tradition for at resultere i vilde og vanvittige hændelser. Se en række gyldne øjeblikke fra tidligere år herunder:

Nicole Brøggler ankommer nøgen.

Nikita Klæstrup og Oliver Bjerrehus snaver.