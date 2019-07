I al hemmelighed: Nu har hun skiftet navn

Realitystjernen Linse Kessler, som er døbt Lenina Christiansen, har droppet sit danske efternavn for i stedet at skifte det ud med engelske Coleman, der er hendes afdøde mors pigenavn.

Det skriver ugebladet Her&Nu.

Navneskiftet fremgår ligeledes af Det Centrale Virksomhedsregister, hvor det står klart, at Linse altså nu hedder Lenina Coleman.

Linses afdøde mor, Mopper - med det borgerlige navn Ann Patricia Christiansen - fik sit danske efternavn Christiansen, da hun i 1965 giftede sig med Linses far, Ole Christiansen.

Parret blev senere skilt, men Mopper, som danskerne har lært at kende i forbindelse med TV3-serien 'Familien fra Bryggen', valgte at beholde det danske efternavn. Det til trods for at hun senere fandt sammen med manden Ole Kessler, der var medejer af Café Haraldsborg på Islands Brygge.

Deres fælles søn, den kendte bokser, Mikkel Kessler, fik faderens efternavn, som også Linse har brugt i årevis, selvom hun officielt aldrig har heddet det.

Linse hedder nu Coleman efter sin afdøde mor, der gik under kælenavnet Mopper. Foto: Henning Hjorth

Hyldet på mange måder

Mopper døde tilbage i 2016 efter kort tids sygdom. Flere gange siden har den kendte Bryggen-familie hyldet hende på forskellig vis.

Da Linses datter, Geggo, blev gift tilbage i maj, havde Mopper sin helt egen stol under vielsen, hvor der stod et billede af hende.

Flere gange har familien også sendt rørende hilsner til Mopper - både i 'Familien fra Bryggen' og på de sociale medier. Det gjorde Linse eksempelvis også på to-års dagen for Moppers død.

'Min kære, elskede, dejlige, fandenivoldske, flabede og vidunderlige mor. I dag er det to år siden, du smuttede i forvejen. Du er SÅ savnet, vi mangler dig, og vi elsker for altid. Vi ses igen, det er jeg sikker på. Jeg har så meget, jeg skal fortælle dig', skrev hun dengang på Instagram.

Og nu har Linse altså valgt at sende endnu en hyldest til Mopper ved at tage hendes pigenavn.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Linse i forbindelse med navneskiftet, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.