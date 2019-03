I chok: - Det er fuldstændig grotesk

Da 'Vild med dans'-stjernen Morten Kjeldgaard i går var på vej hjem fra en frokost-date i København med sin kæreste, Frederik, sluttede turen noget anderledes end planlagt.

Da parret ville tage en elevator, blev de nemlig mødt af en kvinde, der ikke ønskede at køre i samme elevator som dem.

Det fortæller danseren til Ekstra Bladet.

- Da jeg trykkede på knappen til elevatoren, stod der en dame, der er kommet nedefra. Jeg siger 'hej' og går ind sammen med min kæreste. Kvinden kiggede fra start mærkeligt på os, selvom vi ikke kyssede eller holdt i hånd, men vi lagde heller ikke skjul på, at vi var et par. Pludselig sagde hun bare: 'Så går jeg ud' - meget bestemt, siger Morten Kjeldgaard til Ekstra Bladet.

Den kendte danser blev meget overrasket over kvindens reaktion og spurgte derfor kvinden ind til, hvorfor hun reagerede sådan.

- Normalt er jeg ikke typen, der reagerer i sådan nogle situationer, men jeg blev så overrasket, så jeg spurgte hende: 'Vil du ikke tage den med os?'. Jeg tænkte, at hun måske var typen, der havde klaustrofobi eller et eller andet, men hun svarede bare: 'Nej, det har jeg ikke lyst til', og jeg spurgte hende, om hun var sikker. Så gik bare hun ud og ventede på den næste elevator, lyder det fra Morten Kjeldgaard.

Ikke i tvivl

Ifølge Morten Kjeldgaard var der ingen tvivl om, hvorfor kvinden valgte at gå ud fra elevatoren, selvom det ikke direkte blev italesat.

- Det var tydeligt, at det var fordi, hun havde et problem med, at vi var homoseksuelle. Jeg var slet ikke i tvivl ud fra den måde, hun reagerede på. Jeg blev meget overrasket. Hun må jo i bund og grund gøre, hvad hun har lyst til, men jeg blev provokeret, fordi det viser, at der stadig er nogle mennesker i Danmark, der har virkelige problemer med homoseksuelle. Det er fuldstændig grotesk, og jeg må indrømme, at jeg var lidt i chok efterfølgende. Jeg blev såret over, at folk kan have sådan en holdning i dagens Danmark, og min kæreste blev også chokeret, siger den 33-årige danser.

Efter Morten Kjeldgaard havde sundet sig oven på oplevelsen sammen med sin kæreste, valgte han at dele historien på sin Instagram-profil. Her er det væltet ind med reaktioner lige siden.

- Jeg kunne mærke, at det begyndte at tænde noget i mig. Det gik op for mig, at det jo er vildt sindssygt, at der er nogle, der stadig går rundt med sådan en holdning. Det er vigtigt for mig at sige, at det jo ikke er fordi, det er synd for mig og min kæreste. Vi gik ikke hjem og græd, men det var da en ubehagelig situation. Det var over grænsen, og det ville jeg gerne dele, siger han.

- Der er mange, der har kommenteret opslaget. Folk bliver meget vrede over det og siger: 'Det skal I ikke tage jer af'. Det kommer fra et godt sted. Men det er ikke fordi, vi skal trøstes. Det var en øjenåbner for mig, og det vil jeg gerne dele med folk, for jeg er ikke vant til, at jeg bliver mødt sådan i gadebilledet, tilføjer Morten Kjeldgaard.

